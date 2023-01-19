glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Сыр с циферками: зачем производители вставляют пластиковые номерки в продукт

19 января 2023, 04:10
Главред узнал секрет, почему раньше в твердый сыр вставляли циферки. Теперь стало ясно, что они значат.
сыр
Что означали цифры в сыре СССР / коллаж фото из открытых источников, ua.depositphotos.com

Наверняка вы раньше при покупке твердого сыра встречали в нем пластиковые цифры. Многим до сих пор неизвестно, что значит этот "сюрприз".

Чаще всего такие цифры использовали еще в СССР, однако их можно найти в некоторых сырах даже сейчас. В те времена многие дети даже собирали эти цифры, коллекционировали.

Оказывается, в этом вопросе все очевидно и просто. Ранее цифры были так называемой маркировкой. Сейчас вся необходимая информация находится на этикетке, тогда это была роскошь и производители использовали такие цифры или ставили штампы чернилами.

В магазинах сложно следить за сроком годности товара, если на нем нет этикетки с датой производства и сроком хранения. Вот эти цифры как раз и служили так называемой подсказкой.

Такие цифры вдавливала в головку сыра еще на этапе его созревания. Ими обозначали дату выработки, от которой начинался отсчет "возраста сыра". Для разного сорта разный срок созревания и не стоит путать это со сроком годности.

Также такие цифры могут указывать на дату изготовления, номер оператора-сыровара. Стоит отметить, что дату изготовления обозначают дробью – число/месяц, а вот номер выработки – справа от даты изготовления.

Такая маркировка помогает вычислить сразу всю партию, если оказывается так, что сыр был испорчен еще на этапе производства.

Вас также заинтересует:

сыр интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

04:10

Сыр с циферками: зачем производители вставляют пластиковые номерки в продукт

03:25

Виталина Ющенко показала пышное декольте и рельефные мышцы в коротком топе

03:20

Космический пирог для всей семьи: безупречный рецепт, который покорил весь мирВидео

02:55

Лекарство с тысячелетней репутацией: для чего нужно алоэ в доме и как оно может навредить

02:10

Опытные хозяйки при варке картофеля добавляют в воду секретный ингредиент: невероятный фокусВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

01:30

Горячая Уэнсдей: Дженна Ортега взволновала новым образомВидео

00:52

Все помещение было в огне, детей доставали через окна – мама спасенной девочки в БроварахВидео

00:51

Почему на Крещение никогда нельзя плакать: приметы на 19 января и что нельзя делатьВидео

00:38

Россия тайно перебрасывает в Беларусь своих солдат: журналисты узнали, как оккупанты это делаютВидео

Реклама
18 января, среда
23:28

Шольц готов передать Украине танки Leopard 2, однако есть одно важное условие - СМИВидео

23:10

Какие 3 цветка нужно поставить в квартире, чтобы весь негатив убрать и деньги привлечьВидео

22:35

США готовят один из крупнейших пакетов помощи Украине: без танков, но с БТР Stryker - СМИВидео

22:31

Вся покрыта пятнами: Долина на Мальдивах шокировала внешним видомВидео

22:10

Всего 2 простые вещи привлекут удачу на всю неделю: приметы на 20 января, которые нельзя нарушатьВидео

21:58

Напиток будет испорчен: почему нельзя заливать кофе кипятком – ответ вас удивитВидео

21:26

"Уже не первый инцидент": авиаэксперт объяснил, из-за чего мог упасть вертолет в БроварахВидео

21:24

Катастрофа в Броварах: Россия распространяет дикие фейки про трагедиюВидео

21:21

"Мы поймем, выживет ли Украина": Дуда заявил, что вскоре наступит решающий момент в войнеВидео

21:01

Пошли в садик и не вернулись: катастрофа в Броварах забрала у мужчины сразу жену и дочьВидео

20:42

"Невозможно поверить": шокированная Тина Кароль показала совместное фото с МонастырскимВидео

Реклама
20:37

"На завод пойдем работать": российская спортсменка устроила скандал из-за войны в УкраинеВидео

20:24

"ВСУ в 2 км от Кременной": 15 тысяч оккупантов могут попасть в окружение – СнегиревВидео

20:03

"Война замедлилась, РФ готовится к реваншу": Зеленский оценил ситуацию на фронтеВидео

20:02

В Украине ударит невероятная жара и налетит мощнейший ураган: синоптики назвали датуВидео

19:36

Знай наших: путинского лизоблюда Баскова прокляли Конотопские ведьмыВидео

19:17

"Наступил переломный момент": Столтенберг призвал членов НАТО немедленно дать еще оружия УкраинеВидео

19:03

Зеленский назвал последствия трагедии в БроварахВидео

18:48

"Уверена на 90%": российский аналитик заявила, что авиакатастрофа в Броварах могла быть диверсиейВидео

18:39

Угроза наступления России в феврале-марте: Резников заявил, что нужно готовиться к любым сценариямВидео

18:37

На России готовятся к исключению из ООН и появлению "тюрко-бандеровцев"мнение

18:19

"Больно, но страха нет": под Бахмутом погибли двое бойцов, одному еще не было даже 19-ти лет

17:10

Медведев разразился абсурдом по "диалогу" с Украиной: мечтает о "сдаче" Киевом своих территорийВидео

17:07

Поисково-спасательные работы в Броварах завершили: данные о погибших резко изменилисьВидео

16:58

"Вы борщ": Катя Осадчая рассказала о первой серьезной проказе полуторагодовалого сына

16:27

Восточный гороскоп предсказывает неслыханное богатство 4 знакам: кто вскоре будет купаться в деньгахВидео

16:17

Огромная потеря для Украинымнение

15:53

Украину ждет победа с возвращением Крыма: историк назвал сроки полной капитуляции РоссииВидео

15:49

За день до гибели докладывал Зеленскому: появилось последнее фото с МонастырскимВидео

15:33

Клименко возглавил МВД вместо МонастырскогоВидео

15:29

Раскрасневшуюся Жизель Бюндхен застукали наедине с потенциальным любовником

Реклама
15:28

Узнала о трагедии при людях: Елена Зеленская в Давосе разрыдалась из-за гибели МонастырскогоВидео

15:09

Ранена беременная женщина: мэр Броваров рассказал о состоянии пострадавших от падения вертолетаВидео

15:02

Летели в Харьков в срочном порядке: названы имена всех погибших пассажиров и пилотов в БроварахВидео

14:58

"Конца не вижу": генсек ООН удивил версией об окончании войны в УкраинеВидео

14:50

Украине могут отправить до 100 танков: у 12 стран есть Leopard, все ждут решения ГерманииВидео

14:42

В Казахстане отменяют концерты якутской певицы, которая участвовала в Z-концерте

14:33

В Кирилловке взорвали оккупантов и коллаборантов: взрыв слышал весь поселокВидео

14:07

Российскому фигуристу Костомарову стало хужеВидео

13:55

Путин разразился порцией бреда и назвал Донбасс "историческими территориями" РоссииВидео

13:46

В СБУ назвали три версии причин крушения вертолета в БроварахВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буря
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять