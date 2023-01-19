Сыр с циферками: зачем производители вставляют пластиковые номерки в продукт

Главред узнал секрет, почему раньше в твердый сыр вставляли циферки. Теперь стало ясно, что они значат.

Что означали цифры в сыре СССР / коллаж фото из открытых источников, ua.depositphotos.com

Наверняка вы раньше при покупке твердого сыра встречали в нем пластиковые цифры. Многим до сих пор неизвестно, что значит этот "сюрприз".

Чаще всего такие цифры использовали еще в СССР, однако их можно найти в некоторых сырах даже сейчас. В те времена многие дети даже собирали эти цифры, коллекционировали.

Оказывается, в этом вопросе все очевидно и просто. Ранее цифры были так называемой маркировкой. Сейчас вся необходимая информация находится на этикетке, тогда это была роскошь и производители использовали такие цифры или ставили штампы чернилами.

В магазинах сложно следить за сроком годности товара, если на нем нет этикетки с датой производства и сроком хранения. Вот эти цифры как раз и служили так называемой подсказкой.

Такие цифры вдавливала в головку сыра еще на этапе его созревания. Ими обозначали дату выработки, от которой начинался отсчет "возраста сыра". Для разного сорта разный срок созревания и не стоит путать это со сроком годности.

Также такие цифры могут указывать на дату изготовления, номер оператора-сыровара. Стоит отметить, что дату изготовления обозначают дробью – число/месяц, а вот номер выработки – справа от даты изготовления.

Такая маркировка помогает вычислить сразу всю партию, если оказывается так, что сыр был испорчен еще на этапе производства.

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