Сыр фета: польза и вред для организма

Сыр фета является хорошим источником питательных веществ.

Греческий салат с фетой / Pixabay.com

Фета – самый известный сыр в Греции. Это мягкий белый рассольный сыр, который очень питателен и является отличным источником кальция.

Как часть средиземноморской кухни, этот сыр используется во всех видах блюд, от закусок до десертов.

Вот все, что вам нужно знать о сыре фета, сообщает Healthline.

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Что такое сыр фета?

Сыр Фета родом из Греции. Это продукт с защищенным обозначением происхождения (PDO), что означает, что только сыр, произведенный в некоторых районах Греции, может называться "фета".

В этих регионах фету готовят из молока овец и коз, выращенных на местной траве. Именно эта среда придает сыру его уникальные характеристики.

Вкус феты острый и резкий, если он приготовлен из овечьего молока, но мягче, если его смешать с козьим молоком.

Фета производится в виде блоков и тверда на ощупь. Тем не менее, она может крошиться при разрезании и дает сливочное ощущение во рту.

Как делают фету?

Настоящую греческую фету готовят из овечьего молока или смеси овечьего и козьего молока. Однако козье молоко не может составлять более 30% смеси.

Молоко, используемое для изготовления сыра, обычно пастеризованное, но оно также может быть сырым.

После пастеризации молока в него добавляют молочнокислые закваски, чтобы отделить сыворотку от творога, состоящего из белкового казеина. Затем добавляют сычужный фермент для закрепления казеина.

После завершения этого процесса творог формуют путем слива сыворотки и помещения творога в формы на 24 часа. Когда творог затвердеет, его нарезают кубиками, солят и помещают в деревянные бочки или металлические контейнеры на срок до трех дней. Далее блоки сыра помещают в подсоленный раствор и ставят в холодильник на два месяца.

Наконец, когда сыр готов к продаже потребителям, его упаковывают в рассол для сохранения свежести.

Чем полезен сыр фета?

Кости

Сыр фета является хорошим источником кальция, фосфора и белка, которые, как было доказано, способствуют здоровью костей. Кальций и белок помогают поддерживать плотность костей и предотвращают остеопороз, а фосфор является важным компонентом костей. Каждая порция феты содержит почти в два раза больше кальция, чем фосфора, и эта доля положительно влияет на здоровье костей.

Кроме того, молоко овец и коз содержит больше кальция и фосфора, чем коровье молоко. Таким образом, включение сыров, таких как фета, в ваш рацион может помочь вам достичь рекомендуемой суточной нормы потребления кальция.

Кишечник

Сыр фета полезен для вашего кишечника. Пробиотики — это живые дружественные бактерии, которые могут принести пользу вашему здоровью.

Было показано, что фета содержит Lactobacillus plantarum, на долю которых приходится около 48% его бактерий. Эти бактерии могут способствовать укреплению иммунной системы и здоровья кишечника, защищая кишечный тракт от болезнетворных бактерий, таких как кишечная палочка и сальмонелла.

Кроме того, они, по-видимому, увеличивают выработку соединений, подавляющих воспалительную реакцию, тем самым оказывая противовоспалительное действие.

Содержит полезные жирные кислоты

Конъюгированная линолевая кислота (CLA) — жирная кислота, содержащаяся в продуктах животного происхождения. Было показано, что онf помогает улучшить состав тела, уменьшить жировую массу и увеличить мышечную массу тела. CLA также может помочь предотвратить диабет и продемонстрировала противораковые эффекты.

Сыры, приготовленные из овечьего молока, имеют более высокую концентрацию CLA, чем сыры, приготовленные из коровьего или козьего молока. Фактически, сыр фета содержит до 1,9% CLA, что составляет 0,8% его содержания жира.

Несмотря на то, что содержание CLA в нем снижается во время его обработки и хранения, исследование показало, что использование бактериальных культур при изготовлении сыра может помочь увеличить концентрацию CLA.

Кому нельзя сыр фета

Сыр фета является хорошим источником питательных веществ. Однако из-за способа его приготовления и типов используемого молока у него могут быть некоторые недостатки.

Содержит большое количество натрия

В процессе сыроварения в творог добавляют соль. Кроме того, во время хранения сырный блок необходимо погружать в рассол с содержанием соли до 7%.

Если вы чувствительны к соли, один простой способ уменьшить содержание соли в этом сыре — промыть его водой перед употреблением. Сыр фета не рекомендуется людям с высоким давлением.

Содержит лактозу

Незрелые сыры, как правило, содержат больше лактозы, чем выдержанные сыры. Поскольку сыр фета является незрелым сыром, в нем содержится больше лактозы, чем в некоторых других сырах.

Людям с аллергией или непереносимостью лактозы следует избегать употребления незрелых сыров, в том числе феты.

Беременные женщины не должны употреблять непастеризованную фету

Listeria monocytogenes — это тип бактерий, обнаруженных в воде и почве, которые могут загрязнять сельскохозяйственные культуры и животных.

Беременным женщинам обычно рекомендуется избегать употребления сырых овощей и мяса, а также непастеризованных молочных продуктов, поскольку они могут быть заражены этими бактериями.

Поэтому сыр фета, приготовленный из непастеризованного молока, не рекомендуется беременным женщинам.

Как правильно есть сыр фета

Фета может стать отличным дополнением к вашим блюдам благодаря своему вкусу и текстуре. На самом деле, греки традиционно держат его на столе, чтобы люди могли свободно добавлять его во время еды.

Вот несколько ответов на вопрос: с чем сочетается фета.