Связано ли жестокое обращение с животными и проблемы с психикой - ответ психолога

Жестокое обращение с животными говорит о проблемах с психикой / pixabay

Жестокое обращение с животными, при котором человек испытывает удовольствие от того, что причиняет боль, говорит о нарушениях психики. С такими людьми лучше не контактировать, сказала в интервью Главреду семейный психолог, психотерапевт и сексолог Алена Щербань.

По ее словам, человек, который проявляет жестокость к животным, так же хотел бы обращаться и с людьми, но не может себе этого позволить. Таким людям нужно обратиться к психиатру.

"Если человек так поступает с животными, то у него такие же мысли насчет людей, просто он не может себе этого позволить. Где он видел такую жестокость, и как он это на своем опыте прожил, если теперь для него единственное удовольствие – это причинить боль. Он отыгрывает то, чем была наполнена его жизнь. Скорее всего, речь идет о психических нарушениях – это психиатрия", - сказала Щербань.

Как известно, случаи жестокого обращения с животными - это далеко не редкость в Украине. Например, в Киеве пьяный мужчина с десятого этажа выбросил собаку. Неадекватного живодера сначала забрали в полицию, но потом отпустили.

В Ужгороде Закарпатской области нашли мертвым котенка, на его теле были признаки издевательств. Правоохранители выяснили, что к жестокому обращению с животным причастны дети в возрасте шести и восьми лет.

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