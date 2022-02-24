Связь и интернет отключать не будут – Держспецзв’язку

Мобильную связь отключать не будут - Госсвязи / depositphotos.com/

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины опровергла фейк о возможном отключении мобильной связи и интернета в стране.

Там отметили, что операторы мобильной связи и интернета будут продолжать предоставлять услуги населению.

В сообщении говорится, что системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены в чрезвычайный режим управления.

"Обращаем внимание, что могут быть перебои со связью. Это прежде всего связано с тем, что сети перегружены. Просим совершать телефонные вызовы и обмен сообщениями в рамках необходимости", – отметили в Держспецзв’язку.

Также в Школі цифрової безпеки дали советы, как минимизировать риск отключения интернета.

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Приложение Brigefy

В этот приложении можно поддерживать связь без подключения к интернету, посредством Bluetooth. Если мобильный интернет отключен, пользователи смогут обмениваться сообщениями через Bluetooth. Оно доступно для скачивания в iOS и Android.

Браузер Ceno

Браузер Cencorship.no! поддерживает мобильные устройства на базе Andriod. Он позволят обойти интернет-цензуру и работает как пиринговая сеть. Пользователи могут обмениваться загруженным контентом, в обход централизованных серверов.

Matrix

Приложение для общения в реальном времени, которое может использоваться для отправки текстовых и аудио сообщений и создания групповых чатов. Для использования Matrix необходимо открыть веб-клиент Element (также имеет десктопную и мобильную версии) и через собственный сервер подключиться к Matrix, настроив HomeServer на Synapse.

VPN-сервис Psiphon

Разработанный в университете Торонто, это сервис может работать даже в обход системы глубокой фильтрации. Это приложение бесплатное, его можно использовать для поиска информации в интернете и видеозвонков. Его можно скачать в iOS и Android.

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