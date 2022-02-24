Связь и интернет отключать не будут – Держспецзв’язку

Связь отключать не будут, но возможны перебои.
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины опровергла фейк о возможном отключении мобильной связи и интернета в стране.
Там отметили, что операторы мобильной связи и интернета будут продолжать предоставлять услуги населению.
В сообщении говорится, что системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены в чрезвычайный режим управления.
"Обращаем внимание, что могут быть перебои со связью. Это прежде всего связано с тем, что сети перегружены. Просим совершать телефонные вызовы и обмен сообщениями в рамках необходимости", – отметили в Держспецзв’язку.
Также в Школі цифрової безпеки дали советы, как минимизировать риск отключения интернета.
Приложение Brigefy
В этот приложении можно поддерживать связь без подключения к интернету, посредством Bluetooth. Если мобильный интернет отключен, пользователи смогут обмениваться сообщениями через Bluetooth. Оно доступно для скачивания в iOS и Android.
Браузер Ceno
Браузер Cencorship.no! поддерживает мобильные устройства на базе Andriod. Он позволят обойти интернет-цензуру и работает как пиринговая сеть. Пользователи могут обмениваться загруженным контентом, в обход централизованных серверов.
Matrix
Приложение для общения в реальном времени, которое может использоваться для отправки текстовых и аудио сообщений и создания групповых чатов. Для использования Matrix необходимо открыть веб-клиент Element (также имеет десктопную и мобильную версии) и через собственный сервер подключиться к Matrix, настроив HomeServer на Synapse.
VPN-сервис Psiphon
Разработанный в университете Торонто, это сервис может работать даже в обход системы глубокой фильтрации. Это приложение бесплатное, его можно использовать для поиска информации в интернете и видеозвонков. Его можно скачать в iOS и Android.
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