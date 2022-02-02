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Святослав Вакарчук впервые рассказал о новорожденном сыне и кризисе среднего возраста

2 февраля 2022, 12:47
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Лидер Океана Эльзы дал откровенное интервью о его личной жизни.

Вакарчук рассказал об изменениях в личной жизни и новом сезоне Голосу країни / Пресс-служба

Каждое воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 выходят новые эпизоды вокального шоу Голос країни-12. В этом году проект проходит под слоганом "Так звучит твоя страна".Тренеры Потап, DOFOREEVA, Оля Полякова и Святослав Вакарчук выбирают победителя среди талантливых вокалистов из всех уголков Украины.

Святослав Вакарчук, ставший в прошлом году отцом, дал эксклюзивное интервью журналу Теленеделя, продажа которого доступна со 2 февраля.

Певец долгое время не давал больших интервью и впервые рассказал о сыне Иване после его рождения. Вакарчук признался, что появление сына сделало его жизнь более содержательной.

"Конечно, маленькие дети влияют на какие-либо бытовые изменения. Ну и, безусловно, появились определенные эмоции, которых я раньше не знал. Но в глобальном масштабе – с точки зрения моего отношения к жизни, все по-прежнему: люблю музыку, людей, стараюсь жить насыщенной жизнью. Просто благодаря сыну моя жизнь стала более содержательной", – поделился Святослав.

Информацию о рождении сына Святослав, обычно держащий частную жизнь подальше от камер, не скрывал: "Как бы я мог это скрыть?! Я очень счастлив, что у меня есть сын!"

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Вакарчук рассказал об изменениях в личной жизни и новом сезоне Голосу країни / Пресс-служба

Музыкант признался, что поет сыну колыбельные и даже планирует выпустить альбом с ними:

"Даже хочу записать альбом колыбельных. Правда, сын еще очень маленький, чтобы выбрать, какие ему больше нравится. Поэтому придется немного подождать", – акцентировал Вакарчук.

Вакарчук рассказал об изменениях в личной жизни и новом сезоне Голосу країни / Пресс-служба

На вопрос о кризисе среднего возраста, Вакарчук подчеркнул, что после рождения ребенка у него произошла переоценка ценностей: "Честно говоря, я не совсем понимаю, что это такое. Некоторые говорят, что кризис среднего возраста начинается в 30 лет, некоторые – что в 40 или 50. Но ведь не может он длиться 20 лет?! Безусловно, у меня произошла переоценка ценностей – это обусловило многие события в жизни. Это ли кризис? Не знаю. Я не специалист по этому вопросу".

Святослав Вакарчук вернулся в тренерское кресло после пятилетнего перерыва. Свое решение обуславливает тем, что за это время пришла новая музыкальная эпоха и молодые артисты, на которых интересно посмотреть, поэтому он согласился на предложение снова стать тренером Голосу країни.

Вакарчук рассказал об изменениях в личной жизни и новом сезоне Голосу країни / Пресс-служба

"Прошло время, изменились обстоятельства – пришла новая музыкальная эпоха, появилось много талантливых молодых людей. Мне стало любопытно посмотреть на них. А команде проекта, очевидно, было интересно снова увидеть меня в роли тренера. Так что отказываться от такого предложения у меня не было причин", - отметил Вакарчук.

На телеканале 1+1 идут выпуски слепых прослушиваний Голосу країни. Тренер акцентировал, что в текущем году в проекте много сильных участников.

"В каждом сезоне, включая и выходящий сейчас, всегда были сильные участники. Откровенно слабые встречаются очень редко – их отсеивают на начальном этапе. На этот раз кастинг-команда тоже была на высоте", - поделился Вакарчук.

Вакарчук рассказал об изменениях в личной жизни и новом сезоне Голосу країни / Пресс-служба

Относительно будущих музыкальных планов, Вакарчук подтвердил, что в апреле 2022 слушателей ожидает новый альбом Океан Ельзи, в котором, кроме стандартного звучания группы, планируются и неожиданные треки. Услышать новые песни вживую будет возможность уже 25 июня на большом шоу группы на стадионе Олимпийский. Обещают, что это будет интересно и высокотехнологично.

Подробнее о новом сезоне Голосу країни-12, обучении в Йельском университете и творческих планах тренера – читайте в эксклюзивном интервью в журнале Теленеделя.

Вакарчук рассказал об изменениях в личной жизни и новом сезоне Голосу країни / Пресс-служба

Напомним, все, что происходит за кулисами шоу, зрители традиционно смогут увидеть на YouTube канале проекта. В этом году ведущими бэкстейджа, снятого при поддержке Київстар ТБ, станут победитель Голосу країни-11 Сергей Лазановский и выпускница 1+1 Media School Натали Солоник. Ведущими бэкстейджами для соцсетей телеканала 1+1 стали певица и участница Голос країни – 10 Lida Lee, финалист 11 сезона Тема Паучек, суперфиналист 9 сезона KHAYAT и участница Голос.Діти-4 Нино Басилая.

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шоу-бизнес Голос країни Святослав Вакарчук новости шоу бизнеса Голос країни-12
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