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Своего не отдадут и чужое возьмут: самые жадные знаки зодиака

13 февраля 2023, 17:03
Расскажем, представители каких знаков зодиака имеют одну из самых неприятных черт – жадность.
Самые жадные знаки зодиака
Самые жадные знаки зодиака / pixabay.com

Уметь экономить и создавать финансовую подушку – одно из качеств, которое ценится в людях. Однако жадность и скряжничество просто отталкивают людей. Такие черты характера, чаще всего, даются нам с набором черт, присущих тому или иному знаку зодиака. Чтобы быть готовыми к возможным отказам от покупки очередной "игрушки" нужно знать, кто входит в список самых жадных знаков зодиака.

Самые жадные знаки зодиака: 3 место

Представители этого знака не столько жадные, сколько экономные. Они привыкли к четкому пониманию, что и для чего нужно и не потратят ни копейкой больше. В список самых жадных знаков зодиака попали Козероги. Они могут прийти в негодование от испортившегося кусочка сыра в холодильнике, а могут и сделать этот кусочек основой другого блюда, но даже не подумают о том, чтобы выбросить продукт. Козерогов нельзя назвать опасными в этом плане личностями, так как они экономят больше на себе, чем на окружающих.

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Самые жадные знаки зодиака: 2 место

Представители этого знака зодиака всегда найдут способ получить выгоду от окружающих, но при этом сами сделают все, чтобы от них никто ничего не просил. Близнецы без зазрения совести могут постоянно жаловаться на злую судьбу, на отсутствие денег и на ворох проблем везде и всюду. Большая часть из этого будет откровенной ложью, целью которой является получение всего и сразу от других. Если попросить их о чем-то, то в ответ можно услышать рассказ о том, как им тяжело. Однако Близнецы не всегда проявляют свою скупость и хитрость. Исключение составляют близкие. Семья для них в приоритете.

Самые жадные знаки зодиака: 1 место

Представители еще одного земного знака охотно принимают подарки, но сами в ответ вряд ли что-то могут дать. Девы просто не думают о том, что в ответ на добро нужно ответить аналогичным поступком. Они уверенно занимают первое место в рейтинге самых жадных знаков зодиаков. Девы считают, что им нужнее одна или несколько вещей. Даже при условии, что эти вещи валяются у них дома и не используются. Если же Девы вынуждены что-то отдать, то они обязательно поторгуются и выторгуют для себя какой-то бонус или выгоду.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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