Свежий рейтинг партий: кого готовы поддержать украинцы

Выборы в Раду - какие партии попадают в парламент / УНИАН

По информации социологов, если бы выборы в парламент состоялись в начале декабря этого года, больше всего голос набрала бы "Слуга народа" - 18,0% среди тех, кто определился и намерен проголосовать.

По сравнению с серединой ноября рейтинг партии не изменился, говорится в результатах соцопроса группы Рейтинг.

5%-ный барьер с высокой степенью вероятности преодолевают парламентские партии:

"Европейская солидарность"- 13,7% (в середине ноября - 13,9%),

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4% (в середине ноября - 10,7%),

"Батькивщина" - 11,4% (в середине ноября - 10,1%).

В парламент могут пройти партия Дмитрия Разумкова "Умная политика" 7,5%, партия "Украинская стратегия Гройсмана" - 6,2%, "Сила и честь" - 6,0%, партия Евгения Мураева "Наши" - 5,2%.

За "УДАР Виталия Кличко" планируют голосовать 4,2%, "Радикальную партию Олега Ляшко" - 4,0%, "Партию Шария" - 3,1%, за ВО "Свобода" - 3,0%. Рейтинг других политических сил - менее 3%.

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Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 6-8 ноября 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Также Главред писал о том, что социологическая группа Рейтинг оценила электоральные симпатии украинцев. Согласно проведенному опросу, выяснилось, что если бы выборы президента Украины прошли в начале декабря 2021 года, то в первом туре самую большую поддержку избирателей получил бы действующий президент Владимир Зеленский.

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