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Свежий болгарский перец - кладезь полезных веществ: он улучшает память и помогает при облысении

3 августа 2022, 02:03

В сладком перце содержится широкий спектр витаминов, которые так необходимы организму.

Болгарский перец
Болгарский перец / pixabay.com, скриншот

Болгарский перец - уникальный овощ. Его можно использовать в самостоятельных блюдах, также он станет идеальной добавкой. При правильном употреблении он повышает иммунитет, положительно воздействует на нервную и пищеварительную системы.

Свежий болгарский перец хоть в и состоит из воды более чем на 90%, но остальное в нем – углеводы, на долю которых приходится большая часть его калорий, и небольшое количество белков и жиров.

Польза болгарского перца

В сладком перце содержится широкий спектр витаминов (витамины группы В, фолиевая кислота, витамин С, Е, К, Н и Р), микро- и макроэлементов. Богат перец калием, кальцием, содержится в нем магний, натрий, сера, фосфор, железо, хлор, марганец, медь, молибден, цинк, фтор и йод.

Болгарский перец - продукт малокалорийный, в 100 граммах в среднем содержится около 25 ккал.

Полезные свойства болгарского перца

Содержащиеся в сладком перце витамины А и С способны повысить иммунитет, благотворно влияют на рост волос и ногтей, улучшают состояние кожи, слизистых оболочек и усиливают зрение.

Витамины группы В, которые широко представлены в перце, полезны при бессоннице, ухудшении памяти, помогают бороться со стрессами, депрессивными состояниями, спасают от отеков, полезны при сахарном диабете и снимают общую усталость организма.

Витамины Р и С укрепят стенки сосудов и снизят их проницаемость, благодаря большому содержанию микро- и макроэлементов, болгарский перец рекомендуется при остеопорозе, нарушениях работы сальных и потовых желез, при анемии, авитаминозе и раннем облысении.

Свежий болгарский перец также:

  • способствует повышению иммунитет;
  • служит профилактикой онкологических заболеваний;
  • улучшает состав крови;
  • нормализует аппетит и работу системы пищеварения;
  • поддерживает остроту зрения;
  • нормализует артериальное давление;
  • помогает функционированию нервной системы, хорошо избавляет от депрессии;
  • улучшает память.

Кому нельзя есть болгарский перец?

Хоть польза болгарского перца неоспорима, но некоторым он может нанести вред. В составе этого растения много эфирных масел и грубой клетчатки, которые могут вызвать обострения некоторых заболеваний:

  1. Заболевания сердечно-сосудистой системы
  2. Болезни ЖКТ
  3. Расстройства нервной системы
  4. Проблемы с мочеполовой системой

Сколько можно есть перца в день?

Чтобы получить суточную норму витамина С, в день достаточно съедать всего 40 грамм перца. В целом врачи не запрещают есть этот сочный овощ — можно съесть 2,3 или 4 перца в день.

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