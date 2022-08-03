Свежий болгарский перец - кладезь полезных веществ: он улучшает память и помогает при облысении

В сладком перце содержится широкий спектр витаминов, которые так необходимы организму.
Болгарский перец - уникальный овощ. Его можно использовать в самостоятельных блюдах, также он станет идеальной добавкой. При правильном употреблении он повышает иммунитет, положительно воздействует на нервную и пищеварительную системы.
Свежий болгарский перец хоть в и состоит из воды более чем на 90%, но остальное в нем – углеводы, на долю которых приходится большая часть его калорий, и небольшое количество белков и жиров.
Польза болгарского перца
В сладком перце содержится широкий спектр витаминов (витамины группы В, фолиевая кислота, витамин С, Е, К, Н и Р), микро- и макроэлементов. Богат перец калием, кальцием, содержится в нем магний, натрий, сера, фосфор, железо, хлор, марганец, медь, молибден, цинк, фтор и йод.
Болгарский перец - продукт малокалорийный, в 100 граммах в среднем содержится около 25 ккал.
Полезные свойства болгарского перца
Содержащиеся в сладком перце витамины А и С способны повысить иммунитет, благотворно влияют на рост волос и ногтей, улучшают состояние кожи, слизистых оболочек и усиливают зрение.
Витамины группы В, которые широко представлены в перце, полезны при бессоннице, ухудшении памяти, помогают бороться со стрессами, депрессивными состояниями, спасают от отеков, полезны при сахарном диабете и снимают общую усталость организма.
Витамины Р и С укрепят стенки сосудов и снизят их проницаемость, благодаря большому содержанию микро- и макроэлементов, болгарский перец рекомендуется при остеопорозе, нарушениях работы сальных и потовых желез, при анемии, авитаминозе и раннем облысении.
Свежий болгарский перец также:
- способствует повышению иммунитет;
- служит профилактикой онкологических заболеваний;
- улучшает состав крови;
- нормализует аппетит и работу системы пищеварения;
- поддерживает остроту зрения;
- нормализует артериальное давление;
- помогает функционированию нервной системы, хорошо избавляет от депрессии;
- улучшает память.
Кому нельзя есть болгарский перец?
Хоть польза болгарского перца неоспорима, но некоторым он может нанести вред. В составе этого растения много эфирных масел и грубой клетчатки, которые могут вызвать обострения некоторых заболеваний:
- Заболевания сердечно-сосудистой системы
- Болезни ЖКТ
- Расстройства нервной системы
- Проблемы с мочеполовой системой
Сколько можно есть перца в день?
Чтобы получить суточную норму витамина С, в день достаточно съедать всего 40 грамм перца. В целом врачи не запрещают есть этот сочный овощ — можно съесть 2,3 или 4 перца в день.
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