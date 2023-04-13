Свет, занавес, аплодисменты: топ-4 прирожденных актеров по знаку зодиака

Не у всех знаков зодиака жизнь похожа на спектакль, но в зодиакальном круге есть и такие, для которых сценой может стать что угодно.

https://news.glavred.info/svet-zanaves-aplodismenty-top-4-prirozhdennyh-akterov-po-znaku-zodiaka-10463155.html Ссылка скопирована

Прирожденные актеры по знаку зодиака / flickr.com (Susan Bynes, judy dean)

Многие утверждают, что актерству можно научится, дескать упорство и самодисциплина могут и зайцу вредные привычки привить, что уже говорить о том, чтобы уметь держаться на сцене. Астрологи этого отрицать не могут, однако точно убеждены: одни знаки зодиака - прирожденные актеры, другим придется долго и усердно работать, чтобы сверкнуть на сцене.

Главред расскажет, какие знаки зодиака - самые лучшие актеры, способные держать свою аудиторию в зачарованном напряжении до последнего.

Яркая мимика и экспрессивность делает из Тельцов прирожденных актеров: они наслаждаются вниманием публики - на большой сцене или в очереди за кофе, пока рассказывают другу анекдот. Для того чтобы как можно дольше удерживать внимание публики, они готовы сделать что угодно. Представители этого знака зодиака могли бы великолепно себя проявить и в моно-спектакле, и в качестве шоумена или конферансье, ведь живое общение с публикой, их реакция и восторг на лицах нравится Тельцам даже больше, чем собственная неотразимость на сцене. К тому же они обладают острым умом и высокой стрессоустойчивостью, что в условиях конкуренции или работы сверх нормы делает их незаменимыми.

видео дня

Среди известных актеров-Тельцов Роберт Паттинсон, Джеймс МакЭвой, Аль Пачино, Меган Фокс, Кейт Бланшетт, Пенелопа Крус и др.

Во всех спектаклях своей жизни Львы играют главную роль - на меньшее они не согласны. Лидерские качества, врожденная харизма, и, чего греха таить, склонность к самолюбованию, смогут найти выход на театральной сцене - этому знаку зодиака также нужна "живая" аудитория. При этом найти себя они могут практически в любом жанре - от оперетты с песнями и плясками, до драмы с глубокими монологами. Львы обладают прекрасным музыкальным слухом и хорошо владеют собственным телом, поэтому не только хорошо поставленный голос и умение держаться на публике (и наслаждение этим), а и завораживающая пластика позволяет этим представителям зодиакального круга прочно обосноваться в сердцах своих зрителей.

Именитые Львы-актеры: Дженнифер Лоуренс, Джейсон Стэйтем, Бен Аффлек, Дэниэл Рэдклифф, Шарлиз Терон, Сандра Буллок и др.

Рыбы - артистичные натуры по своей природе. В обычной жизни они могут показаться меланхоличными, или даже пассивными, но все меняется, когда речь заходит об искусстве. Представители этого знака зодиака обладают незаурядным драматическим талантом потому что тонко и безошибочно чувствуют эмоции - и героя, которого им предстоит сыграть, и зрителя, который за этой игрой наблюдает. Это получается у них практически бессознательно, поэтому их персонажи на сцене или в кадре всегда отличаются глубиной, будто у них есть двойное дно, которое можно рассмотреть, лишь затаив дыхание от восхищения.

Брюс Уиллис, Дэниэл Крэйг, Оливия Уайлд, Шэрон Стоун, Алан Рикман, Дрю Бэрримор - это лишь небольшая часть талантливейших Рыб-актеров.

Артистичные ораторы и талантливые импровизаторы, люди-хамелеоны с сотней лиц и тонной природного обаяния - это все про Близнецов. Поэтому-то из них получаются отличные актеры, которые могут от комедии до драмы дойти за считанные секунды. Им нравится развлекать зрителя, но, увы, они тратят на это гораздо больше энергии, чем получают взамен, поэтому быстро выматываются. Впрочем, это не останавливает их: как только они восстановят силы, они вновь готовы очаровывать, сиять, сверкать и переливаться всеми оттенками своего неординарного таланта.

Среди Близнецов на актерском поприще прославились Джонни Депп, Анджелина Джоли, Натали Портман, Лиам Нисон, Николь Кидман, Колин Фаррелл и пр.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Другие новости: