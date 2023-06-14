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Сверхсложный тест на IQ: только гений найдет на фото Фриду Кало без бровей за 7 секунд

Алина Дембицкая
14 июня 2023, 01:43 обновлено 14 июня, 01:43
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В этой оптической иллюзии вы можете увидеть картину, наполненную лицом известной мексиканской художницы Фриды Кало.
головоломка
Только гений найдет на фото Фриду Кало без бровей за 7 секунд / El Olmedo

Оптические иллюзии всегда вызывают восхищение и интригу у людей. Они демонстрируют нам, как легко наши глаза и мозг могут быть обмануты, и предоставляют нам уникальную возможность погрузиться в мир визуальных обманов.

Новую оптическую иллюзию создал музей Долорес Ольмедо. В этой оптической иллюзии вы можете увидеть картину, наполненную лицом известной мексиканской художницы Фриды Кало. Головоломка предлагает зрителям найти скрытое лицо без бровей. У вас есть всего 7 секунд, чтобы выполнить эту задачу, так что поторопитесь!

головоломка
Попробуйте найти Фриду Кало без бровей / El Olmedo

Это изображение заставило тысячи взрослых почесать головы, которые пытались найти на фото Фриду Кало без бровей. Фрида Кало известна своими смелыми и яркими автопортретами. Внимательно посмотрите на это изображение в оптической иллюзии и попытайтесь заметить Фриду без бровей среди похожих на вид лиц Фриды Кало.

видео дня

Если вам удалось найти Фриду Кало без бровей, то вы очень наблюдательны, а ваш уровень IQ, вероятно, очень высок. Если выполнить эту задачу не удалось, то не стоит волноваться, ведь эта задача действительно очень сложная. Просто уделите больше времени на выполнение задания, и вы обязательно найдете Фриду без бровей. Ниже публикуем правильный ответ на эту задачу.

Если вы посмотрите на верхнюю левую часть изображения, то сможете заметить Фриду без бровей. Для вашего удобства мы выделили Фриду Кало без бровей на изображении ниже.

головоломка
Правильный ответ / El Olmedo

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