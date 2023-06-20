Свекла будет крупной и слаще мармелада: 3 лучшие подкормки для обильного урожая

Свекла - это культура, которая может принести обильный урожай, если она получает достаточное количество питательных веществ. Правильное подкормление свеклы является одним из ключевых моментов успешного выращивания этого овоща.
Мы расскажем о лучших подкормках, которые помогут раскрыть потенциал свеклы и получить великолепные плоды.
Органическое удобрение
Натуральные материалы, такие как перегной, компост или органические удобрения в гранулах, обеспечат свеклу необходимыми питательными веществами. При внесении органического удобрения следует учесть рекомендации производителя и применять его в соответствии с инструкциями.
Минеральные удобрения
Для обеспечения оптимального роста и развития свеклы необходимы такие минеральные элементы, как азот, фосфор и калий. Минеральные удобрения, содержащие эти элементы, могут быть использованы для подкормки свеклы.
Например, удобрения с балансом NPK 16-16-16 или 10-10-10 могут быть эффективными вариантами. Важно следовать инструкциям и дозировке, чтобы избежать переусложнения почвы.
Жидкие удобрения
Можно использовать коммерческие жидкие удобрения, специально разработанные для овощей или универсальные жидкие удобрения. Подкормка жидкими удобрениями обеспечит свеклу необходимыми микроэлементами и питательными веществами для здорового роста.
Смотрите видео о том, как приготовить печеную свеклу с фетой, тыквой и изюмом:
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