Свадебные приметы про туфли невесты: как выбирать, чего избегать и кому носить

Свадебная обувь подскажет, как будущие супруги отшагают вместе свой семейный путь. Суеверия про туфельки невесты помогут к этому пути подготовиться.

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Свадебные приметы про туфли невесты / pexels.com

Хоть современное общество и далеко шагнуло в плане развития науки, медицины, социального развития, некоторые традиции, соблюдаемые веками, по-прежнему влияют на жизнь человека. Особенно это касается различных обрядов, вроде свадьбы. Свадебные приметы, безусловно, прошли определенные трансформации, но все же хранят в себе частичку первобытной силы, призванной защищать брак.

Приметы, связанные со свадебной обувью затрагивают то, какими должны быть туфли невесты, как их правильно выбрать, и что с ними делать после торжества. Главред раскроет главные приметы про свадебные туфли до и после свадьбы.

Обувь невесты должна быть непременно новой: на поношенные или одолженные у кого-то туфельки - табу. То же касается обуви после свадьбы - ее нельзя давать кому-либо даже просто примерить (не говоря уже о продаже), так как каждый атрибут облачения невесты становится хранителем семейного счастья. Не стоит его раздавать всем желающим. Считается, что это все равно, что поделиться с кем-то своим мужем.

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Свадебные приметы про туфли невесты / pexels.com

Что же делать со свадебными туфлями после свадьбы? Ответ прост: носить. И чем чаще вы будете выходить в них в свет, тем крепче и дольше будет ваш союз. Сильно поношенные свадебные туфли выбрасывать нельзя - если обувка уже приелась или безнадежно испорчена, лучше просто убрать ее в кладовку, или сжечь подальше от чужих глаз.

Приобретая туфли, следует помнить, что у невесты должна быть закрытая обувь. Босоножки на свадьбу - плохая примета: через открытый носок, пятку и прочие вырезы "утекает" ее семейное счастье и финансовое благополучие семьи. Не стоит также выбирать модели со шнурками и застежками, так как считается, что они связывают женскую энергию, что может привести к запутанным проблемам в браке или сложностям с появлением потомства.

Свадебные приметы про туфли невесты / pexels.com

Приметы также касаются и каблука обуви невесты - чем он выше, тем выше будет ее положение в семье, как супруги. Это суеверие, впрочем, вступает в конфликт с другим - на свадьбе невесте и жениху категорически запрещено переобуваться. Считается, что это приведет к громким и регулярным ссорам в браке, а также к неверности супругов.

Учитывая это, при выборе обуви для невесты стоит учитывать не только высоту каблука, но и удобство колодки - лучше быть с мужем на равных (ладно-ладно, всего чуточку выше), чем ломать ноги на том, в чем ходить физически невозможно.

Свадебные приметы про туфли невесты / pexels.com

Что же касается цвета туфелек невесты, то свадебная мода последних десятилетий диктует нам, что они должны быть в тон с платьем, или близки к тому. Приметы же настаивают: обувь брачующейся должна быть яркого цвета, в идеале - красного. Сочные оттенки несут в себе особый символизм - страсть, удачу и счастливые моменты, на которых будет построена семейная жизнь.

Также невестам советуют обратить внимание на туфли с гладкой поверхностью, без камней, страз, выбитых узоров и пр. С одной стороны гладкие туфли - к гладкой семейной жизни, с другой - подол платья, если вы выбрали модель в пол, не будет царапаться и портиться об все эти каменья.

Свадебные приметы про туфли невесты / pexels.com

Безусловно, семейное счастье не строится на одних лишь приметах и суевериях. Самое главное для супругов - любовь и взаимоуважение, желание решать проблемы, а не создавать их, и делать это вместе.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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