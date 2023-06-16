Сушить феном нельзя: что делать, если телефон упал в воду

Мы расскажем, какие шаги следует предпринять, чтобы спасти свой телефон от неприятных последствий.

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Что делать, если телефон упал в воду / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Мобильные телефоны стали незаменимой частью нашей повседневной жизни, и мы всегда хотим, чтобы они оставались функциональными и надежными. Однако иногда несчастный случай может произойти, и ваш телефон может упасть в воду. Но не паникуйте!

Мы расскажем, какие шаги следует предпринять, чтобы спасти свой телефон от неприятных последствий.

Включите режим "Выключено"

Сразу же после падения телефона в воду, не теряйте время и выключите его. Это позволит предотвратить возможные короткие замыкания и повреждения.

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Выньте батарею

Если у вас есть съемная батарея, немедленно извлеките ее из телефона. Это поможет предотвратить потенциальные повреждения электроники внутри.

Сушите телефон

Осторожно вытрите влагу снаружи телефона сухой тканью или полотенцем. Затем вам понадобятся силикагелевые пакеты или сухой рис. Поместите телефон в контейнер с силикагелем или в мешок с сухим рисом на несколько часов. Это поможет впитать оставшуюся влагу из устройства.

Избегайте сушки фена или нагревания

Не используйте фен или другие источники нагрева для ускорения процесса сушки. Это может привести к повреждению компонентов телефона.

Попробуйте рисовую ванну

Если у вас нет силикагелевых пакетов, вы можете сделать "рисовую ванну". Положите телефон в миску с сухим рисом и оставьте его там на 24-48 часов. Рис также поможет впитать влагу из устройства.

Перед включением - проверьте

После процедуры сушки, убедитесь, что ваш телефон полностью сухой. Проверьте все порты, разъемы и кнопки на наличие остаточной влаги. Попробуйте включить телефон и убедитесь, что он работает должным образом.

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