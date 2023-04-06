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Суровый "эпилятор" Нева и не только: как женщины в СССР избавлялись от растительности на теле

6 апреля 2023, 12:04
Женщины находили различные способы избавления от нежелательных волос на теле.
Как делали эпиляцию в ссср
Как делали эпиляцию в ссср / скриншот YouTube

До появления эпиляции советские женщины использовали разнообразные методы для борьбы с нежелательными волосами на теле, хотя многие из них были опасными и неэффективными.

До конца 80-х, начала 90-х годов большинство советских женщин не знало о понятии эпиляции. Тем не менее, они находили различные способы избавления от нежелательных волос на теле.

Суровая бритва "Нева"

В СССР наиболее распространенным методом удаления волос была депиляция бритвой. Для этого использовали станок с невероятно острыми лезвиями "Нева", который делал процесс трудным и опасным.

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Девушки наносили на кожу крем для бритья или обычную мыльную пену, затем удаляли волосы бритвой. Этот процесс часто приводил к мелким порезам и повреждениям кожи, но девушки были вынуждены терпеть их.

Опасные восковые полоски и пинцет

Некоторые советские женщины использовали самодельные восковые полоски, которые нагревали и приклеивали к коже. Однако, процедура не была безопасной, так как воск мог быть слишком горячим и вызывать ожоги и раздражение.

Другие использовали пинцет, однако процесс был настолько трудоемким, что его использовали в основном для дополнения восковым полоскам.

Иранская грязь и перекись водорода

Некоторые женщины избегали болезненных методов и обесцвечивали волосы с помощью раствора перекиси водорода или других агрессивных веществ. Однако, эта процедура также не была безопасной и часто приводила к ожогам.

Еще одним популярным способом было использование порошка "Нури", основанного на иранской грязи, который продавался в аптеках. Средство разводили водой до состояния пасты и наносили на нужные участки тела.

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Автор: Сергей Кущ
СССР эпиляция интересные новости
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