Суперлуние 1 августа: три знака зодиака ощутят необычайное везение в этот день

Главред расскажет, что происходит в суперлуние и чем это явление так особенно.

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Суперлуние 1 августа / коллаж: Главред, фото: pexels, УНИАН

Полнолуние в августе 2023 года настанет с началом месяца, а именно - 1 числа. Это полнолуние также называют Осетровым суперлунием. Астрологи утверждают, что в этот день три знака зодиака ощутят на себе руку везения и удачи.

Что происходит в суперлуние

В Суперлуние Луна приближается к Земле ближе, чем обычно, из-за чего ее внешний вид немного отоичается от привычного. В это день Луна выглядит больше, ярче и внушительнее.

Когда можно увидеть суперлуние

Осетровое суперлуние можно будет увидеть 1 августа в 21:31 по Киевскому времени. Его название прилумали индейцы. Согласно истории, этот период был наиболее благоприятным для ловли Осетра.

видео дня

Кому повезет в Суперлуние

Позитив и радость

В этот день совершенно случайно люди, родившиеся под знаком Овна, могут узреть любовь в своем друге и завязать романтическую связь, о которой никогда до этого не думали. Всё общение с людьми в этот день сможет нести позитив и радость.

Начнется продуктивно время

Суперлуние станет началом нового этапа в жизни Стрельцов. Люди этого знака смогут ощутить в себе полноту идей и помощь вселенной и везения для их полноценной реализации.

Деньги и удача

Те, кто родился под знаком Козерога наконец-то ощутят, как хорошо можно ощущать себя, когда вся работа выполнена. Именно в этот день Козероги познают все прелести и получат награды за свой проделанный труд.

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