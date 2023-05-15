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Суперголоволомка на внимательность: нужно найти ребенка на самокате среди толпы

Анна Ярославская
15 мая 2023, 10:11 обновлено 15 мая, 10:17
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Для решения этой головоломки нет ограничений по времени, но самые проницательные умы смогут найти ребенка за считанные секунды.

Головоломка
Головоломка: нужно найти ребенка на самокате среди толпы / Коллаж: Главред, фото: Outdoor Toys, pixabay.com

Головоломки и оптические иллюзии — отличный способ повысить производительность мозга. Они помогают сосредоточиться, улучшают память и способности к обучению. Бросьте вызов своему мозгу - решите еще одну забавную головоломку.

На этой картинке изображено множество людей. Среди них есть и ребенок на самокате. Сможете ли вы его найти?

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Головоломка
Для этой головоломки нет ограничений по времени / Фото: Outdoor Toys

Для решения этой головоломки нет ограничений по времени, но самые проницательные умы смогут найти ребенка за считанные секунды.

Если не получается, вот небольшая подсказка. Ребенок, которого вы ищете, находится в центре изображения, ближе к правой стороне картинки.

Правильный ответ: ребенок на самокате находится прямо под горкой в ​​правой части изображения, в центре группы людей.

Ранее Главред делился сложной головоломкой, которая предлагает читателям найти ошибку на рисунке, где изображен человек, который смотрит телевизор. Если вы справитесь с этим за пять секунд или меньше, у вас, вероятно, впечатляющий IQ.

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