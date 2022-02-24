Сухопутные войска ВСУ взяли в плен 4 российских военных – опубликованы фото

93-я бригада сухопутных войск "Холоднй яр" взяли в плен четверо российских военных.
В четверг, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Бойцы 93-й бригады сухопутных войск "Холодный Яр" взяли в плен четырех российских военнослужащих.
Информация об этом появилась на странице сухопутных войск ВСУ в Facebook. В сообщении отмечается, что военнопленные из 91701 Ямпольского мотострелкового полка.
Ранее сообщалось, что бывший внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович назвал наиболее опасные направления вторжения России.
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Ранее мы писали, что утром, 24 февраля в результате нападения России погибли 12 человек – военные и гражданские.
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