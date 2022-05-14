Судьбоносные перемены и обновление человечества: три мощных астрологических события 5 лет

Как транзит Нептуна, Урана и Плутона повлияет на человечество в следующие 5 лет / depositphotos.com/

Транзиты дальних от Солнца планет Урана, Плутона и Нептуна, события, которые происходят раз в несколько лет, а то и десятилетий. Они могут стать "кирпичиками" закладки важных изменений в жизни отдельных людей и всего человечества.

О том, кто из знаков станет счастливчиками в ближайшие 10 лет и сможет воплотить задуманное и обрести личное счастье, читайте в материале: Сказочное везение, денежный успех и счастье в любви: три знака зодиака станут любимчиками фортуны на ближайшие годы.

В несколько последующих лет транзиты Нептуна, Плутона и Урана могут запустить цепочку глобальных кардинальных изменений. Чем это все может обернуться и как отразится на каждом из нас, разобрался Главред.

Уран

Уран будет гостить в созвездии Тельца до 2026 года. Этот период будет сложным для многих в кармическом плане. Старые ошибки могут напоминать о себе. Уран потребует расплаты за них. Расположение планеты может замедлить рост финансового благополучия. В 2026 году планета перейдет в знак Близнецов. Легкость и коммуникабельность знака выйдет на первый план. Люди обретут больше свободы в общении. Нестандартность мышления и умение находить общий язык с окружающими становятся ключами к успеху. С усилением информационных потоков возможен большой прорыв в точных науках. Вместе с тем притупляются осторожность и бдительность. И это может таить опасность.

Плутон

Немаловажное влияние на происходящие мировые события может оказать и перемещения Плутона. До 2023 года он будет находиться в созвездии Козерога. Это время будет тревожным, мировые события не раз станут поводом для волнения. Практичность и трудолюбие знака будет сказываться на многих – лень и апатия уступят место новым достижениям и движению вперед. В этот период многие смогут обрести цели и зарядиться мотивацией для их реализации. А с 2023 года с переходом Плутона в знак Водолея эти цели можно начинать воплощать в реальность. Плутон пробудет в знаке 20 лет, и уже в ближайшее десятилетие наш ожидают судьбоносные перемены. Плутон подарит волю к победе, уверенность в собственных силах и преподнесет важные жизненные уроки.

Нептун

До 2026 года Нептун будет находиться в знаке Рыб и это может означать, что люди будут ставить свои интересы превыше всего. Эгоизм и стремление к уединению расцветет буйным цветом. С 2027 года Нептун переходит в знак Овна и начинает новый зодиакальный круг длиной в 160 лет. С обновлением движения планеты может начаться обновление как каждого по отдельности, так и всего человечества. В этот период начнет писаться новая история. Переход Урана в Близнецы в 2026 году только усилит эффект. Человечество найдет способ борьбы с неизлечимыми заболеваниями и сможет вывести компьютерные технологии на новый уровень.

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