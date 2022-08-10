УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Судьбоносные перемены и большая удача: три знака зодиака станут счастливчиками до конца лета

10 августа 2022, 17:29

Три знака зодиака станут настоящим везунчиками.

Гороскоп август 2022
Гороскоп на август 2022 / ua.depositphotos.com/

Трем представителям зодиакального круга до конца лета посчастливится воплотить намеченные цели и планы. Они смогут заручиться поддержкой высших сил в любых начинаниях.

О том, каким будет первый месяц осени для представителей зодиакального круга, читайте в материале: Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбы.

Астрологи назвали знаки, для кого последний месяц лета ознаменуется крутыми жизненными поворотами. Для них наступит переломный момент и придется принимать важные решения.

Близнецы

Если в начале августа Близнецы смогут позволить себе расслабиться и сбавить обороты, то уже ближе к концу месяца представители знака смогут расставить приоритеты и определиться с тем, что действительно важно и достойно внимания. Любые решения в этот период будут определять ваше дальнейшее будущее, подходите к ним взвешенно. Не исключены предложение руки и сердца или переезд в другой город или страну. Свободные Близнецы смогут встретить свою вторую половинку.

Читайте такжеНе дружат с головой: 5 знаков зодиака – самые большие чудаки гороскопа

Дева

В августе для Дев все будет складываться наилучшим образом. Вы сможете достичь успехов в профессиональной деятельности и даже рассчитывать на повышение по карьерной лестнице. Не исключено, что вам удастся заключить выгодную сделку, которая принесет неплохой доход. Однако вы не забываете и о важности отдыха, вам выпадет прекрасная возможности провести отпуск в кругу близких и родных. Одинокие Девы смогут встретить того самого человека и испытать счастье в любви.

Читайте такжеБудут купаться в деньгах: 3 знака зодиака до конца года могут сорвать большой куш

Козерог

Профессиональная деятельность Козерогов станет главной причиной гордости представителей знака. Самым амбициозным удастся достичь новых карьерных вершин. Новая должность принесет больше обязанностей, но и повысит жизненный уровень. Вас ждут радостные перемены, вот только для достижения нужного результата придется приложить все усилия.

Читайте также:

гороскоп Дева гороскоп Козерог Близнецы гороскоп
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:46

Вляпалась в новый скандал: Лорак решила покинуть Россию

17:29

Удар по Крыму: как сдулся главный козырь Кремля - ядерный шантажмнение

17:29

Судьбоносные перемены и большая удача: три знака зодиака станут счастливчиками до конца лета

17:25

Доллар по 40 грн и увеличение спроса на валюту: эксперт дал неутешительный прогноз на августВидео

17:21

Полная изоляция: россиянам хотят запретить посещать ЕвропуВидео

Реклама
17:02

Маковей 2022: дата, традиции и запреты дня

16:53

Тяжелое время для Украины: астрологи предупредили о массовых разрушениях в Полнолуние 12 августаВидео

16:48

Мощный удар по Крыму: уничтожены не менее 60 оккупантов, еще 100 человек были ранены - ГеращенкоВидео

16:47

"Жили как у себя дома": россиянка закатила истерику, потому что выезжает из Крыма из-за взрывовВидео

16:45

Танцору Путин мешает: балерун из Херсона сделал три тату с лицом русского диктатора и "получил" в Сети

16:39

Андрей Макаревич высмеял лживые росСМИ при помощи старого еврейского анекдота

16:14

Крымская блогерша-истеричка стала похожа на трансвестита и призывает не верить "интернету" об ударах ВСУ

16:12

Новый лозунг оккупантов – "Мамулечка, нужно сваливать!": Подоляк рассказал об освобождении Крыма и ДонецкаВидео

16:12

Ворвутся мощные грозы и зальет ливнями всю Украину: синоптики предупредили о сильнейшем штормеВидео

16:07

Аэродром в Крыму атаковал украинский спецназ - Washington Post

15:59

Вблизи украинской границы много вражеской техники: существует угроза наступления из Беларуси - ЧаусВидео

15:43

Бывший главком НАТО рассказал, смогут ли ВСУ скоро освободить Херсон

15:36

ВСУ ударом с HIMARS сделали непригодным для использования Каховский мост в Херсонской областиВидео

15:29

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2022: фартовые дни для денег и удачи

15:14

Страны G7 требуют от России немедленно вернуть Запорожскую АЭС под контроль УкраиныВидео

Реклама
15:13

Украинцы смогут получить по 6 660 грн от французского фонда: как и кто может оформить помощьВидео

15:10

"ВСУ по ночам нас вырезают": оккупант жалуется, что у них куча 200-х и каждый второй – раненВидео

15:07

Coldplay спели хит "Обійми" в Бельгии вместе с Вакарчуком

15:07

Тодоренко показала подросшего младшего сына

14:52

"Все с ними ясно": в России поставили крест на не поддержавших войну Ярмольнике и Хазанове

14:32

"Как бульдог, вцепившийся в шею": оккупанты не могут выбраться из ловушки на Донбассе - экспертВидео

14:31

"Продлится пол года": эксперт сказал, когда на фронте начнется оперативная паузаВидео

14:29

Приметы на 11 августа: 3 вещи, которые запрещено делать в рождество Николая ЧудотворцаВидео

14:19

Шел 6-й месяц войны: матери российских солдат требуют не забирать сыновей на фронт

14:16

Невероятная закуска на скорую руку за 20 минут: рецепт закусочных булочекВидео

14:05

Карма догнала: путинистка Шукшина лишилась квартир на миллионы

14:05

Эйдман пояснил, есть ли сейчас реальная кандидатура преемника Путина

13:58

Полнолуние в августе 2022: что нужно сделать, чтобы уберечься от бедВидео

13:57

Алина Паш погрязла в новом скандале: будет выступать вместе с российскими артистами

13:42

В боях за Украину погиб 28-летний буковинский футболист

13:35

Украина может праздновать победу над РФ весной: генерал Марченко рассказал, при каком условии

13:26

Прокомандовал три дня: на Харьковщине ВСУ ликвидировали командира полка оккупантовВидео

12:59

"Паника заставит бежать, лишь бы спастись": генерал назвал идеальный момент для удара по Крымскому мостуВидео

12:52

В день рождения главкома Залужного у офицеров ВСУ родилась тройня "богатырей": трогательная историяВидео

12:41

"Это все разгонял Кремль": Путин и Кабаева не пара, у них нет общих детей - экс-депутат Госдумы

Реклама
12:34

"Это большое горе": Пригожин высказался о будущем Вайкуле

12:26

Символ перелома в войне: Маломуж объяснил, как взрывы в Крыму поспособствуют скорой победе УкраиныВидео

12:14

"Женевский сценарий": Чорновил объяснил, с кем на самом деле готов говорить ПутинВидео

11:54

Находчивые хозяйки кладут в холодильник активированный углоль: в чем хитрость

11:37

"Шаг доброй воли": ВСУ ликвидировали российского пилота вертолетаВидео

10:58

"Лет 20 этой фотографии": Галкин умилил сеть архивным фото с Аллой Пугачевой

10:55

"Вали всех": идентифицирован оккупант, который лично отдавал приказы расстреливать украинцевВидео

10:35

В ВСУ рассказали о масштабах потерь РФ после взрывов в НовофедоровкеВидео

10:28

Готовились к "референдуму": партизаны атаковали штаб "Единой России" в Мелитополе

10:23

Ракетый удар, работа спецназа или партизан: генерал назвал возможные причины взрыва в НовофедоровкеВидео

©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять