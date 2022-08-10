Судьбоносные перемены и большая удача: три знака зодиака станут счастливчиками до конца лета

Гороскоп на август 2022 / ua.depositphotos.com/

Трем представителям зодиакального круга до конца лета посчастливится воплотить намеченные цели и планы. Они смогут заручиться поддержкой высших сил в любых начинаниях.

О том, каким будет первый месяц осени для представителей зодиакального круга, читайте в материале: Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбы.

Астрологи назвали знаки, для кого последний месяц лета ознаменуется крутыми жизненными поворотами. Для них наступит переломный момент и придется принимать важные решения.

Близнецы

Если в начале августа Близнецы смогут позволить себе расслабиться и сбавить обороты, то уже ближе к концу месяца представители знака смогут расставить приоритеты и определиться с тем, что действительно важно и достойно внимания. Любые решения в этот период будут определять ваше дальнейшее будущее, подходите к ним взвешенно. Не исключены предложение руки и сердца или переезд в другой город или страну. Свободные Близнецы смогут встретить свою вторую половинку.

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Дева

В августе для Дев все будет складываться наилучшим образом. Вы сможете достичь успехов в профессиональной деятельности и даже рассчитывать на повышение по карьерной лестнице. Не исключено, что вам удастся заключить выгодную сделку, которая принесет неплохой доход. Однако вы не забываете и о важности отдыха, вам выпадет прекрасная возможности провести отпуск в кругу близких и родных. Одинокие Девы смогут встретить того самого человека и испытать счастье в любви.

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Козерог

Профессиональная деятельность Козерогов станет главной причиной гордости представителей знака. Самым амбициозным удастся достичь новых карьерных вершин. Новая должность принесет больше обязанностей, но и повысит жизненный уровень. Вас ждут радостные перемены, вот только для достижения нужного результата придется приложить все усилия.

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