Судьбоносная встреча и большая страсть: астролог рассказал, чего ждать на любовном фронте в марте

Астролог отметил, что первая половина марта может быть связана с большой импульсивностью и активным проявлением чувств.

Астролог рассказал, чего ждать на любовном фронте в марте / pixabay.com

В плане любви и отношений в марте 2023 года будет много страсти и больших любовных волнений. Но милые бранятся – только тешатся. Об этом в интервью Главреду рассказал известный астролог Влад Росс.

Как отметил астролог, в этом месяце Венера, планета любви и отношений, будет идти сначала по Овну, а затем по знаку Тельца. После 17 марта, несмотря на пост, можно даже вступать в браки, потому что Венера будет в обители – в знаке Тельца. Такое положение Венеры будет способствовать прочным любовным отношениям.

"Первая половина марта может быть связана с большой импульсивностью и активным проявлением чувств. В это время можно испытывать недовольство своими отношениями, совершать ошибки, расстраивать отношения. Овен – не слишком уютный знак для Венеры, в нем она изгнанница. Особо больших страстей следует ожидать в середине марта, когда Венера и Марс будут делать напряженные транзиты к другим планетам. Поэтому первую брачную ночь или первый секс неблагоприятно планировать на середину месяца", - рассказал Росс.

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По словам астролога, ближе к концу марта, когда Венера будет приближаться к соединению с Ураном, в личной жизни многих будут происходить непредсказуемые события. Может неожиданно вспыхнуть новая любовь, состоится важная судьбоносная встреча, случится нечто многообещающее.

"Лучшее время для дружеских встреч – 30-31 марта. В это время можно найти друга на всю жизнь", - добавил эксперт.

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