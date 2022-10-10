Субсидия в Украине 2022: как оформить и кому она положена / коллаж фото УНИАН

В украинском госбюджете на нынешний год на льготы и жилищные субсидии украинцам для оплаты услуг ЖКХ изначально было заложено 38,4 млрд грн. В сентябре руководитель Минсоцполитики Марина Лазебная говорила, что, что средний размер субсидии на отопительный сезон 2021-2022 годов в Украине должен будет составлять около 2 тысяч грн.

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг назначают одному из членов домохозяйства, который:

зарегистрирован в жилом помещении;

не зарегистрирован в жилом помещении, но фактически проживает в нем на основании договора аренды жилья, по решению суда или на других законных основаниях;

не зарегистрирован в жилом помещении, но фактически проживает в нем без договора найма (аренды) жилья и имеет статус внутренне перемещенного лица.

Далее ‒ обратившись за субсидией, заявитель должен задекларировать всех живущих в домохозяйстве (приложить к заявлению документы, которые бы подтверждали проживание по указанному адресу, так как субсидия не может назначаться одновременно по зарегистрированному месту жительства человека и по месту его фактического проживания).

Если человек вовремя подаст заявление ‒в течение двух месяцев с начала отопительного сезона ‒ то субсидию назначат с его начала.

Как рассчитываются субсидии

Размер субсидии рассчитывается как разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа.

В частности, для расчета используют следующую формулу:

Субсидия = плата за ЖКУ в пределах норм и нормативов – обязательный платеж

Индивидуально для каждой семьи:

рассчитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства (семьи);

среднемесячный совокупный доход делится на количество членов домохозяйства и определяется среднемесячный доход на одного человека;

доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, из которого назначается субсидия (по состоянию на 1 января 2022 года он составлял 2 393 гривны);

полученный результат делится пополам, а потом умножается на 20% (таким образом и определяется процент среднемесячного совокупного дохода);

После этого рассчитывается размер обязательной части платежа: обязательный процент платежа умножается на совокупный среднемесячный доход семьи.

Кому положена субсидия в Украине 2022 году

1. Обратиться в орган социальной защиты населения по месту фактического проживания или регистрации. Важно, что заявления с документами принимаются подразделениями по вопросам соцзащиты населения районных госадминистраций только в случае:

отправки их в бумажном виде по почте;

в электронной форме (через веб-сайт Минсоцполитики, Единый государственный веб-портал электронных услуг).

2. Обратиться через уполномоченных лиц территориальных общин (в сельском, поселковом, городском совете) и ЦПАУ (центры предоставления административных услуг). Заявления с документами принимаются в бумажном виде.

3. Для оформления выплат онлайн следует перейти по ссылке "Оформление субсидии онлайн" на официальном веб-сайте Министерства соцполитики. Речь идет об оформлении субсидии с помощью портала Дия.

Субсидия 2022 украина проверить ‒ узнать, начислили ли им субсидию, украинцы смогут на сайте Единого госреестра получателей субсидий.

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