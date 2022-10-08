Стрижка ослепительной красоты, которая подходит абсолютно всем женщинам

Стрижка ослепительной красоты лонг боб 2022 2023 / Instagram

Все те, кто обожает стрижки каре или боб, наверняка обратили внимание на то, каким становится лицо после каждого похода к парикмахеру и после каждого сантиметра волос, который отрастает на шевелюре. Обычно вариант до подбородка сразу делает образ немного строгим и даже жестким. И наоборот, чем длиннее становятся волосы - до плеч и даже ниже - тем женщина визуально кажется мягче.

Так вот, в сезоне осень-зима 2022 2023 стрижки средней длины женские оказались на передовой моды. Особого внимания заслуживает удлиненный боб, или лонг боб – женская стрижка ослепительной красоты, которая никого не разочарует, ведь подходит абсолютно всем - структура волос и их цвет, форма лица и даже возраст не являются для нее критериями.

В моду вошла шедевральная стрижка женская на средние волосы, которая способна вмиг сделать образ шикарным и поднять ваш личный стиль на новый уровень.

Мы сегодня расскажем вам о том, как сделать прическу лонг боб и стать в новом осенне-зимнем сезоне неповторимой.

Модная женская стрижка лонг боб 2022-2023 - главные особенности

Если в прошлом году популярными были стрижка волка, маллет и многослойные стрижки на средние волосы в стиле шегги с челкой на две стороны, то сейчас в тренде минимализм и лаконичность в линиях. Поэтому вполне логично, что стрижка лонг боб сейчас актуальна как никогда, ведь в ее основе естественный силуэт.

Cтрижка лонг боб 2022 2023 / Instagram

Эта модная стрижка осень-зима 2022 2023 легко адаптируется под каждый тип лица - в этом ее очаровательная фишка. При желании вы можете добавить челку и получите маленький неповторимый шедевр на голове.

Так вот, если нужно визуально замаскировать скулы, сделать акцент на глаза и смягчить подбородок, то идеальной в данном случае будет прямой лонг боб 2022 2023.

Прямой лонг боб 2022 2023 / Instagram

Для тех, у кого от природы довольно тонки волосы, нуждающиеся в объеме, настоящей находкой станет градуированный удлиненный боб, который вмиг сотворит с вашей шевелюрой чудеса.

Грудированнный удлиненный боб 2022 2023 / Instagram

А если душа просит впечатлений и новых эмоций, то обратите внимание на асимметричный лонг боб. Стильная, с изюминкой и очень яркая, стрижка асимметричный боб на средние волосы – это когда с одной стороны волосы стригут короче, а с другой - оставляют для контраста чуть длиннее.

Асимметричный лонг боб / Instagram

Есть еще один вариант этой удивительной стрижки на средние волосы 2022 2023 - французский лоб с челкой. Эта прическа станет спасательным кругом для тех, у кого тонкие волосы, и подарит невероятное ощущение легкости и свободы тем, кому нравятся стрижки, не требующие укладки. В основе стрижки - филированные кончики волос и шикарная челка в стиле легендарной Джейн Биркин.

Aранцузский лоб с челкой / Instagram

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