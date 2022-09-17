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Стрижка необыкновенной красоты, которую любят женщины с тонкими волосами

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

17 сентября 2022, 04:50

Модная короткая стрижка женская тупой боб 2022 2023 подходит практически всем женщинам, а для тех, у кого тонкие волосы, она станет находкой!

Тупой боб 2022
Тупой боб 2022 / Instagram

Если тонкие волосы стали для вас ощутимой проблемой, которая мешает чувствовать себя уверенно, то не спешите отчаиваться: есть короткая стрижка, которая способна в считанные минуты визуально добавить вашей шевелюре заветного объема.

Если вы позволите себе маленький эксперимент и сделаете эту прическу, то навсегда забудете о том, что у вас тонкие волосы. Итак, знакомьтесь: очаровательная стрижка с эффектом объема тупой боб, которая может стать реальным спасательным кругом для ваших тонких волос!

Тупой боб - это удивительная и очень лаконичная женская стрижка 2022 на тонкие волосы, которая отличается невероятно ровной линией среза - в результате должно создаваться впечатление, будто ее стригли под линейку. И все! Никаких слоев, никаких рваных прядей.

Теперь вы можете смело отправляться к парикмахеру и меняться себе на радость. Просто попросите мастера сделать стрижку тупой боб до подбородка, которая позволит вашим волосам парить над плечами. Запомните: ваша прическа в конечном итоге должна быть без слоев, волосы должны быть одинаковой длины по всей голове – за исключением затылка: там волосы стригут немного короче, чтобы они были своеобразной подушкой для остальных волос.

Тупой боб 2022
Тупой боб 2022 / Instagram

Одним из преимуществ короткой стрижки 2022 тупой боб является то, что она шикарно смотрится даже без укладки. Для осени и зимы, когда в ход идут шарфы, шапки и капюшоны - это огромный плюс.

Тупой боб 2022
Тупой боб 2022 / Instagram

Обычно эту прическу необыкновенной красоты носят прямо, чтобы подчеркнуть линию среда и эластичность текстуры. Но вариации возможны, и они даже нужны, ведь не стоит зацикливаться на одном образе и выглядеть одинаково. Наоборот, если вы позволите себе свободу и будете по-разному укладывать волосы, то, во-первых, стрижка вам не надоест, а, во-вторых, вы всегда будет выглядеть свежо и незабываемо.

Тупой боб 2022
Тупой боб 2022 / Instagram

Что касается пробора, то, как правило, его делают по центру. Но важно также учесть, что на осень 2022 зиму 2023 в треды входит эффектный боковой пробор.

Тупой боб 2022
Тупой боб 2022 / Instagram

Кроме того, челка и тупой боб - дуэт, который имеет полное право на существование. В частности, в последнее время очень популярный тупой боб с удлиненной челкой.

Тупой боб 2022
Тупой боб с челкой 2022 / Instagram

Модная короткая стрижка женская тупой боб 2022 2023 подходит практически всем женщинам, но особенно ее должны взять на вооружение те, у кого лицо круглой формы, так как прическа визуально его вытянет.

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