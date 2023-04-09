Страстная неделя 2023: 5 самых строгих запретов в году перед Пасхой, которые никогда не нарушали

Что нельзя делать в самую строгую неделю перед Пасхой и как провести Страстную седмицу.
10 апреля начинается самая строгая неделя в году - Страстная седмица. Это завершающая неделя Великого поста, которая заканчивается празднованием светлого Воскресенья Христова.
Каждый день Страстной недели имеет свое значение, а в храмах проводятся службы, посвященные различным сюжетам Евангелие.
Что нельзя делать в Страстную неделю 2023
- Верили, что всю Страстную неделю нельзя лениться, веселиться и развлекаться, устраивать гуляния и застолья. Важно задумываться о смысле жизни.
- На Страстной неделе нельзя никому отказывать в помощи, особенно если вас о ней просят.
- Ни в коем случае нельзя ругаться, злиться, проявлять агрессию, завидовать, обманывать, сквернословить – весь негатив возвращается назад с двойной силой.
- В Страстную неделю пост усиливается, и от верующих требуется особая строгость в его соблюдении.
- В Страстную пятницу, 22 апреля, постящиеся полностью отказываются от пищи до момента выноса плащаницы.
Что нужно сделать в Страстную неделю 2023
- С понедельника по четверг следует уделить время уборке в доме и на участке. Красили, белили, проводили ремонт. Пересматривали одежду, обувь, посуду. Полностью очищали дом от негатива.
- Только в Страстную пятницу следует отказаться от любой работы по дому. В этот день нужно провести в гармонии с собой. Посвятить день молитве, благотворительности и размышлениям о жизни.
- В Великую субботу можно продолжить подготовку к Пасхе. Обычно пекли куличи, расписывали крашанки, готовить к освящению пасхальные корзинки.
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