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Страстная неделя 2023: 5 самых строгих запретов в году перед Пасхой, которые никогда не нарушали

Мария Тупик
9 апреля 2023, 17:15 обновлено 9 апреля, 17:21
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Что нельзя делать в самую строгую неделю перед Пасхой и как провести Страстную седмицу.
Страстная неделя приметы
Страстная неделя приметы / УНИАН

10 апреля начинается самая строгая неделя в году - Страстная седмица. Это завершающая неделя Великого поста, которая заканчивается празднованием светлого Воскресенья Христова.

Каждый день Страстной недели имеет свое значение, а в храмах проводятся службы, посвященные различным сюжетам Евангелие.

Что нельзя делать в Страстную неделю 2023

  • Верили, что всю Страстную неделю нельзя лениться, веселиться и развлекаться, устраивать гуляния и застолья. Важно задумываться о смысле жизни.
  • На Страстной неделе нельзя никому отказывать в помощи, особенно если вас о ней просят.
  • Ни в коем случае нельзя ругаться, злиться, проявлять агрессию, завидовать, обманывать, сквернословить – весь негатив возвращается назад с двойной силой.
  • В Страстную неделю пост усиливается, и от верующих требуется особая строгость в его соблюдении.
  • В Страстную пятницу, 22 апреля, постящиеся полностью отказываются от пищи до момента выноса плащаницы.

Что нужно сделать в Страстную неделю 2023

  • С понедельника по четверг следует уделить время уборке в доме и на участке. Красили, белили, проводили ремонт. Пересматривали одежду, обувь, посуду. Полностью очищали дом от негатива.
  • Только в Страстную пятницу следует отказаться от любой работы по дому. В этот день нужно провести в гармонии с собой. Посвятить день молитве, благотворительности и размышлениям о жизни.
  • В Великую субботу можно продолжить подготовку к Пасхе. Обычно пекли куличи, расписывали крашанки, готовить к освящению пасхальные корзинки.

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