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Страны мира обсуждают введение санкций против России - Кулеба

2 декабря 2021, 22:46
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Кулеба отметил, что в мире обсуждают введение экономических санкций, является четким сигналом для России.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба рассказал о новых санкциях против России / УНИАН

На данный момент в мире дипломаты обсуждают введение санкций против России. В частности, которые будут включены в пакет сдерживания РФ от агрессии против Украины, заявил во время брифинга глава МИД Укрианы Дмитрий Кулеба.

"Прямо сейчас в разных дипломатических столицах ведется очень конкретный и предметный разговор над конкретными экономическими санкциями, которые будут включены в пакет сдерживания (России - ред.). Наша задача состоит в том, чтобы довести эту совместную работу до эффективного и четкого результата", - заявил министр.

Он также добавил, что, то, что страны обсуждают введение экономических санкций, является четким сигналом для России.

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"Главное, что Россия видит, что происходит, какие вопросы обсуждаются. И все это четкий сигнал. Они должны думать дважды, а то и трижды, прежде чем принимать какие-то решения военного характера", - добавил Кулеба.

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Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что действия белорусского режима Александра Лукашенко с нелегалами на границе Польши отвлекают внимание от активности России на границе с Украиной.

"Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раскол и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", - подчеркнул он.

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