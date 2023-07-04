Мы нашли советские имена, которые точно не встретишь в наши дни.

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Странные мужские имена СССР, которые сейчас кажутся смешными / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, pixabay.com

СССР был периодом, когда страна ощущала влияние коммунистической идеологии. В это время многие родители давали своим детям имена, отражающие революционные идеалы и важные исторические события.

Однако, сегодня, с годами, некоторые из этих мужских имен вызывают улыбку у современного поколения.

Такие имена, как Онуфрий, Прокофий, Зиновий и Клавдий, которые когда-то были популярными в СССР, сейчас могут показаться необычными и даже смешными. В свете современных тенденций, где предпочтение отдается более модным именам, эти старомодные советские имена вызывают интерес и ностальгию у людей.

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Вот несколько имен, которые точно не встретишь в наши дни:

Июлий — от названия месяца

Карлен — Карл (Маркс) + Ленин

Стален — Сталин + Ленин

Трудомир — труд + мир

Февралин — от названия месяца

Юргаг — Юрий Гагарин

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