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Странные мужские имена СССР, которые сейчас кажутся смешными

Сергей Кущ
4 июля 2023, 09:58 обновлено 4 июля, 09:58
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Мы нашли советские имена, которые точно не встретишь в наши дни.
Странные мужские имена СССР, которые сейчас кажутся смешными
Странные мужские имена СССР, которые сейчас кажутся смешными / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, pixabay.com

СССР был периодом, когда страна ощущала влияние коммунистической идеологии. В это время многие родители давали своим детям имена, отражающие революционные идеалы и важные исторические события.

Однако, сегодня, с годами, некоторые из этих мужских имен вызывают улыбку у современного поколения.

Такие имена, как Онуфрий, Прокофий, Зиновий и Клавдий, которые когда-то были популярными в СССР, сейчас могут показаться необычными и даже смешными. В свете современных тенденций, где предпочтение отдается более модным именам, эти старомодные советские имена вызывают интерес и ностальгию у людей.

видео дня

Вот несколько имен, которые точно не встретишь в наши дни:

  • Июлий — от названия месяца
  • Карлен — Карл (Маркс) + Ленин
  • Стален — Сталин + Ленин
  • Трудомир — труд + мир
  • Февралин — от названия месяца
  • Юргаг — Юрий Гагарин

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