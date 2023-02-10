Странная хитрость виноделов: зачем делают углубление на дне бутылки

Кроме винных бутылок, углубление делают и на таре для шампанского и даже пива.

Бутылка / pixabay.com

Многие видели выемку на дне винной бутылки, но ее предназначение известно далеко не всем.

Кроме винных бутылок, углубление делают и на таре для шампанского и даже пива.

Зачем оно нужно?

Оказывается, что для игристых вин (шампанского) выемка на дне бутылки просто необходима. Пунт (именно так называется это углубление) на бутылках игристого увеличивает площадь соприкосновения жидкости со стеклом и тем самым уменьшает давление.

Также выемку можно увидеть на бутылках с выдержанными винами, поскольку в них часто образуется осадок, который оседает в углублениях, образуемых пунтом. Таким образом риск попадания осадка в бокал уменьшается.

Вымыслы

Есть версия, что бутылка с пунтом охлаждается быстрее, но это не так. Согласно другой версии, углубление помогает сомелье держать бутылку надежнее и эффектнее.

Однако все эти мнения в итоге сходятся к одному выводу. Эксперты говорят, что никакой связи между качеством вина и наличием или отсутствием выемки на бутылке.

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