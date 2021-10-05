Страхи и страсти Путина: астролог раскрыл истинную сущность президента РФ

Астролог назвал слабое место Путина / Reuters

Гороскоп российского президента Владимира Путина – очень "темный" и "нагруженный разрушительной силой", однако, проанализировав его, можно узнать о страхах, страстях и самом уязвимом месте "хозяина Кремля". Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, Путин – очень честолюбивый человек.

"Восходящий Козерог в гороскопе говорит о том, что Владимир Путин считает себя лучше и круче всех. Именно поэтому он позволяет себе опаздывать везде, на любые встречи. Он относится к другим людям с большим презрением – как к обслуге, как к челяди", – рассказал Влад Росс.

У российского президента две страсти, и первая из них – деньги, утверждает Росс.

"Черная Луна в его гороскопе находится в Тельце. Символ – золотой фазан, роскошный дворец, богатый мужчина, лежащий на диване в роскошном дворце. Это же все про Путина! Черная Луна в Тельце указывает на то, что у человека просто мания денег, страсть к накопительству. У него триллион долларов только в Америке. Поговаривают, что столько же – на счетах в Англии. И тот же Роман Абрамович – это просто расчетный фонд Владимира Путина, самому Абрамовичу эти деньги не принадлежат", – отметил Влад Росс

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Вторая страсть Владимира Путина – это власть, считает астролог.

"Властью Путин просто одержим. А потому будет держаться за свой пост до последнего вздоха, как Сталин", – добавил Росс.

Кроме того, астролог утверждает, что Путин – очень страшный человек, особенно для Украины.

"Он маниакально жаждет удавить, уничтожить Украину. Эта опасность будет сохраняться для нашей страны до тех пор, пока он жив. Он не успокоится, он хочет забрать Украину себе, как это сделала Золотая Орда. Еще Нострадамус в 10 катрене 72 стихе говорил, что Путин – это реинкарнация Чингисхана", – подчеркнул Влад Росс.

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По словам астролога, главная характеристика Путина такова: он – великий лжец.

"Солнце в соединении с Нептуном всегда дает великих лжецов. Однако, как известно, самый великий лжец – это сатана, и Путин его воплощение", – добавил Росс.

Впрочем, есть у Владимира Путина и страхи, считает астролог.

"Больше всего на свете Путин боится за свою семью. Об этом говорит Черная Луна в 4-ом доме гороскопа. Семья – это самое уязвимое место Путина", – резюмировал Влад Росс.

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