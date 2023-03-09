Страдать не долго: когда становится легче после расставания

Эксперты сходятся во мнении, что любой конец отношений нужно отгоревать и прожить. Это будет самый экологичный вариант пережить утрату.

Как пережить расставание / Pixabay

Исследования показывают, что большинство людей начинают чувствовать себя лучше после расставания примерно через три месяца после расставания. Одно исследование, в котором приняли участие 155 студентов, переживших расставание за последние шесть месяцев, показало, что 71 процент начинают чувствовать себя значительно лучше примерно через 11 недель или около трех месяцев.

Какой этап расставания самый тяжелый?

После того, как вы понимаете, что отношения закончились и их уже не спасти, вы переходите в фазу депрессии — одну из самых тяжелых стадий горя при расставании. Это отличается от клинической депрессии, потому что то, что вы чувствуете на этой стадии, является нормальной реакцией на потерю отношений. Вы можете чувствовать себя грустным, потерянным или просто не в себе, а также не понимать, как успокоить себя после расставания.

Как пережить разрыв отношений?

Каждый переживает травму с разной скоростью, но стремление к новым отношениям всего через 2 месяца после окончания ваших предыдущих долгосрочных отношений, большинство людей сочтет восстановительным процессом и излечением от травмы расставания.

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Что такое правило 3 месяцев?

Людям, состоящим в новых отношениях, следует подождать три месяца, прежде чем думать о долгосрочной перспективе. Важные открытия о партнере обычно происходят в этот трехмесячный период.

Как пережить расставание и отпустить человека?

Нет простого способа справиться с расставанием, но молчание на самом деле говорит о многом вашему бывшему. Ведь действия говорят громче слов! Молчанием вы говорите своему бывшему, что вы сильный, жизнерадостный и независимый человек. Вы полагаетесь на себя — и ни на кого другого — для собственного счастья.

Как успокоить себя после расставания?

Дайте себе время погоревать. Независимо от обстоятельств вашего разрыва, ваши чувства верны, и их обработка — это процесс, которому нужно время.

"Вы теряете большую часть своей жизни, когда расстаетесь с кем-то. Это друг, любовник, доверенное лицо и, возможно, сосед по дому", — говорит Чарли Лестер, эксперт по знакомствам. "Возможно, партнер уже какое-то время был в вашей жизни ежедневно, и вам нужно отгоревать эту потерю почти так же, как смерть", - добавляет он.

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