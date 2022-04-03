Страданий и разрушений в Украине будет еще больше - генерал-майор США

Буча / соцсети, Михаил Подоляк

Армия РФ больше не обладает достаточной боевой мощью, чтобы продолжать наступление в Украине. Однако до прекращения огня или заключения перемирия "страданий и разрушений в Украине будет еще больше".

Бывший глава Командования специальных операций США в Европе, генерал-майор армии США в отставке Майк Рипасс заявил, что нынешнее контрнаступление ВСУ может быть менее эффективным, чем хотелось бы гражданам страны. Это связано с тем, что нет данных относительно потерь украинской армии, что затрудняет возможность объективного анализа ситуации на фронте, пишет CNN.

По его словам, Россия достигла кульминации военных действий на территории Украины около 5 дней назад.

"На военном жаргоне "кульминация" означает, что у вас больше нет достаточной боевой мощи, чтобы продолжать наступление. Думаю, украинцы это почувствовали и начали проводить локальные контратаки, особенно севернее и западнее Киева. Недавно они также начали контратаки на востоке. Украинцы перешли в контрнаступление, но ограниченно. Они взяли город Ирпень к западу от Киева и некоторые другие города, но освещение контратак в новостях, я думаю, превзошло реальные последствия этих операций на местах", – заявил Рипасс.

Читайте такжеРФ большими силами будет атаковать Украину по двум направлениям - военный экспертТакже эксперт считает, что проведение мирных переговоров сейчас для России имеет значение только как затягивание времени, поскольку за весь период наступления Путин не достиг удовлетворительных результатов, он не готов остановить войну без достижения ощутимых побед.

"К сожалению, я думаю, что страданий и разрушений в Украине будет гораздо больше, прежде чем будет достигнуто прекращение огня или мирное соглашение", - добавил американский военный.

Он отметил, что самым ужасным сюрпризом в этой войне для него стала готовность России все уничтожить в Украине, использовать неограниченную войну, разве без ядерного взрыва.

"Неограниченная жестокость, которую Россия готова применить в отношении Украины, меня удивила, учитывая довоенную российскую риторику, что "мы братья", "мы один народ". Но мне также ясно, что Путин собирается уничтожить гражданское население потому, что ему не нужны какое-либо потенциальное движение сопротивления в захваченных городах. Мариуполь, в частности, может стать базой для сопротивления в разгар попыток России обеспечить наземный мост из Донбасса в Крым", - сказал генерал-майор запаса.

Кроме того, Рипасс уверен, что первоначальной целью вторжения Путина было свержение украинского правительства, создание сухопутного коридора из Крыма в Россию через оккупированный Донбасс, а также захват Луганской и Донецкой областей. Другими захваченными территориями планировалось торговаться.

"Захват Киева не являлся существенным для успеха России, это было желанием, а не необходимостью. Сухопутный мост в Крым – обязательная цель России", - подчеркнул военный.

Напомним, ранее советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что введенные против России экономические санкции важны, но, по его словам, они "не сломают позвоночник путинизма".

Также под Харьковом украинские воины разгромили мотострелковую роту, которая входила в состав 59-го танкового полка РФ. Там ликвидировано более 80% личного состава подразделения.

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