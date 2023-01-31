'Стоит запастись терпением': астролог предупредил о стрессовом полнолунии 5 февраля

Астролог подчеркнул, что события вблизи этого полнолуня могут создать сложные ситуации, которые трудно предсказать.

Астролог Влад Росс рассказал, чего ждать от полнолуния 5 февраля / Фото УНИАН pixabay.com, ua.depositphotos.com

Известный астролог Влад Росс составил гороскоп на февраль 2023 и рассказал, чего ожидать от полнолуния. Как отметил астролог, полнолуние наступит в воскресенье, 5 февраля. Оно будет весьма стрессовым, поскольку Луна и Солнце окажутся в напряженном треугольнике с Ураном, а Уран – это планета нестандартности и непредсказуемости. Об этом Росс рассказал в интервью Главреду.

По словам астролога, события вблизи этого полнолуния могут создать сложные ситуации, которые тяжело предсказать или предвидеть. Росс подчеркнул, что полнолуние часто приносит события, которые вскрывают истинные мотивы поступков, открывают тайны или выводят наружу то, что было сокрыто.

"Это время будет благоприятным для постановки диагноза. Поэтому если у вас что-то болит, а врачи никак не могут установить причину проблемы, вблизи полнолуния есть шанс наконец разобраться, что происходит. Оперативное вмешательство сразу после полнолуния также может помочь раскрыть суть болезни и наметить путь ее лечения", - сказал эксперт.

Как отметил Росс, если в предыдущие несколько недель вы усердно работали над своими целями и задачами, в феврале придет время показать результат. Однако результат может оказаться совсем не таким, как вы предполагали изначально. Все может внезапно меняться, фактор неожиданности будет очень сильным.

"Позитивная связь полнолуния с Марсом говорит о том, что в феврале продолжится движение вперед, несмотря на сложности и неожиданные препятствия. А в первой декаде февраля действительно велика вероятность столкнуться с проблемами, но позже их удастся преодолеть. Все-таки вблизи 5 февраля стоит запастись терпением и быть готовым к неожиданным поворотам судьбы. 4-6 февраля будет велика опасность ДТП и несчастных случаев в дороге. Вблизи этого полнолуния стоит действовать вдумчиво, не делая резких движений без серьезных на то причин. Нужно тщательно продумывать все свои планы и проекты", - подчеркнул астролог.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Напомним, недавно астролог Яна Тимощук заявила, что начало февраля будет тяжелым. С 30 января по 5 февраля может произойти что-то очень серьезное и неприятное. "Мы будем соединять много сил. Может готовиться какая-то важная встреча, может быть съезд. Но будет не все гладко на этой неделе. На фронте может быть казаться что мы бессильны, может что-то не получаться. С 30 по 5 число будет сложная неделя. Может что-то произойти", - сказала астролог.

Также ранее астролог Влад Росс заявил, что российский диктатор Владимир Путин может пойти в новое наступление в Украине в феврале, ведь "любит всевозможные годовщины". По словам астролога, опасность нового крупного наступления оккупантов может прийтись на 23-24 февраля, но опасные события могут произойти и раньше.

Вас может заинтересовать: