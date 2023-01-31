glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

"Стоит запастись терпением": астролог предупредил о стрессовом полнолунии 5 февраля

31 января 2023, 18:05
Астролог подчеркнул, что события вблизи этого полнолуня могут создать сложные ситуации, которые трудно предсказать.
'Стоит запастись терпением': астролог предупредил о стрессовом полнолунии 5 февраля
Астролог Влад Росс рассказал, чего ждать от полнолуния 5 февраля / Фото УНИАН pixabay.com, ua.depositphotos.com

Известный астролог Влад Росс составил гороскоп на февраль 2023 и рассказал, чего ожидать от полнолуния. Как отметил астролог, полнолуние наступит в воскресенье, 5 февраля. Оно будет весьма стрессовым, поскольку Луна и Солнце окажутся в напряженном треугольнике с Ураном, а Уран – это планета нестандартности и непредсказуемости. Об этом Росс рассказал в интервью Главреду.

По словам астролога, события вблизи этого полнолуния могут создать сложные ситуации, которые тяжело предсказать или предвидеть. Росс подчеркнул, что полнолуние часто приносит события, которые вскрывают истинные мотивы поступков, открывают тайны или выводят наружу то, что было сокрыто.

"Это время будет благоприятным для постановки диагноза. Поэтому если у вас что-то болит, а врачи никак не могут установить причину проблемы, вблизи полнолуния есть шанс наконец разобраться, что происходит. Оперативное вмешательство сразу после полнолуния также может помочь раскрыть суть болезни и наметить путь ее лечения", - сказал эксперт.

Как отметил Росс, если в предыдущие несколько недель вы усердно работали над своими целями и задачами, в феврале придет время показать результат. Однако результат может оказаться совсем не таким, как вы предполагали изначально. Все может внезапно меняться, фактор неожиданности будет очень сильным.

"Позитивная связь полнолуния с Марсом говорит о том, что в феврале продолжится движение вперед, несмотря на сложности и неожиданные препятствия. А в первой декаде февраля действительно велика вероятность столкнуться с проблемами, но позже их удастся преодолеть. Все-таки вблизи 5 февраля стоит запастись терпением и быть готовым к неожиданным поворотам судьбы. 4-6 февраля будет велика опасность ДТП и несчастных случаев в дороге. Вблизи этого полнолуния стоит действовать вдумчиво, не делая резких движений без серьезных на то причин. Нужно тщательно продумывать все свои планы и проекты", - подчеркнул астролог.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Напомним, недавно астролог Яна Тимощук заявила, что начало февраля будет тяжелым. С 30 января по 5 февраля может произойти что-то очень серьезное и неприятное. "Мы будем соединять много сил. Может готовиться какая-то важная встреча, может быть съезд. Но будет не все гладко на этой неделе. На фронте может быть казаться что мы бессильны, может что-то не получаться. С 30 по 5 число будет сложная неделя. Может что-то произойти", - сказала астролог.

Также ранее астролог Влад Росс заявил, что российский диктатор Владимир Путин может пойти в новое наступление в Украине в феврале, ведь "любит всевозможные годовщины". По словам астролога, опасность нового крупного наступления оккупантов может прийтись на 23-24 февраля, но опасные события могут произойти и раньше.

Вас может заинтересовать:

астролог гороскоп Влад Росс полнолуние гороскоп на февраль гороскоп 2023
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:38

Пикалов рассмешил старой историей, как Зеленский поздравлял его с днем рождения

18:32

Не только Донбасс: в ВСУ назвали регионы, которые находятся в опасности из-за наступления РФВидео

18:22

Их было минимум 10: Буданов рассказал о жестких попытках покушения на него - The Washington PostВидео

18:21

Россия стягивает ресурсы: военный ВСУ откровенно рассказал, что происходит в УгледареВидео

18:08

Австрия и Венгрия договорились не присылать оружие Украине

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:05

"Стоит запастись терпением": астролог предупредил о стрессовом полнолунии 5 февраляВидео

17:52

Уклонение от мобилизации: юристы рассказали, что грозит "отказникам"Видео

17:45

Когда и куда стоит поехать, а куда - не стоит: гороскоп путешествий на февраль от Влада РоссаВидео

17:42

РосСМИ "наврали" об инфаркте: певец Игорь Николаев срочно вышел на связь из больницыВидео

Реклама
17:29

"Пусть бегут, пока Крымский мост цел": военный ВСУ спрогнозировал, чем завершится наступление РФВидео

17:23

Против Мэрилина Мэнсона подали новый иск об изнасиловании юной фанатки

17:19

Заключенному Михаилу Ефремову пророчат участие в войне в Украине в составе ЧВК

17:03

Достигают фантастических высот в жизни: люди с какими именами обречены на сногсшибательный успех

16:56

От Leopard до Abrams: Кулеба назвал число танков в первой волне помощи УкраинеВидео

16:52

Жизнь без туалетной бумаги: почему в СССР не хотели ею пользоваться

16:51

Снегопад, вьюга и морозище в Украине: синоптик назвала дату новой атаки циклонаВидео

16:36

"Прям как Уэнсдей!": Павлиашвили показал необычную дочь

16:31

Красивый нюдовый маникюр 2023: 5 несравненных вариантов, которые вскружат голову многимФото

16:19

6 предметов, которые ни в коем случае не должны быть на кухонном столе: лучше их убрать

16:07

Гороскоп на февраль-2023: что ждет каждого в карьере, финансах и любвиВидео

Реклама
16:01

РФ "хватает снарядов и техники": эксперт спрогнозировал сроки наступления оккупантовВидео

16:01

Эксперт назвал месяц, когда ВСУ будут готовы к масштабному контрнаступлениюВидео

15:46

"Сделать РФ зависимой от Крымского моста": экс-глава ЦРУ назвал сценарий освобождения КрымаВидео

15:40

Не только для красоты: зачем нужно ставить кактус возле компьютера

15:18

Полная противоположность Уэнздей: Дженна Ортега засветила глубокое декольте в кружевной сорочке

15:13

Почему в омлет нельзя добавлять молоко: рецепт незабываемого завтрака, который готовим неправильноВидео

15:13

Оккупанты сгорели в авто: в Крыму партизаны уничтожили двоих офицеров РосгвардииВидео

15:13

Экс-глава Пентагона призвал предоставить Украине истребители и ракеты ATACMS

15:01

Ударилась в религию и исчезла с экранов: как выглядит звезда "Не родись красивой"

14:50

Россия может пойти в новое наступление на Донбассе до 24 февраля, у нее нет выбора – Сазонов

14:40

Пол будет сиять: как правильно мыть паркет, чтобы не испортить его

14:38

Мобилизация в ВСУ: с какими болезнями наверняка не призовут в армиюВидео

14:29

"Закладывают взрывчатку": в РФ есть люди, которые работают на Украину – начальник ГУРВидео

14:25

Гороскоп на февраль 2023 года для Близнецов: астролог назвала самые прибыльные дни месяца

14:14

Светлана Тарабарова раскрыла пол будущего ребенка на трогательном домашнем видеоВидео

14:13

Подружка Остапчука разделась до трусовВидео

13:45

ВИЧ-эксперименты над ВСУ: в русской армии выдали новый нелепый фейкВидео

13:35

От формы толстянки зависит уровень дохода: как правильно формировать крону у денежного дереваВидео

13:34

Андрей Данилко собрался в Москву и рассказал, что сделает там в первую очередь

13:21

"Штирлицы" зодиакального круга: 5 знаков Зодиака, которые не умеют любить

Реклама
13:10

"Пока Путин во главе РФ, будет идти война": Запад может сделать Россию безопасной для мира – историкВидео

12:57

Гороскоп на завтра 1 февраля: Козерогу – корыстные люди, Скорпиону – предательство на работеВидео

12:50

Популярный российский певец загремел в больницу с инфарктом

12:42

Любителям котов на заметку: как избавиться от запаха четырехлапого в доме

12:41

Неизлечимо болен: Буданов раскрыл страшный диагноз Путина и рассказал о его двойникахВидео

12:30

Крым нам вернут, ядерного удара не будет - Буданов

12:17

Скандальный Джигурда показал редкое фото единственной дочери

12:15

Мыть или не мыть: какие крупы можно сразу отправлять в кастрюлю и тарелку

12:13

Выплата субсидий по-новому и другие пособия беженцам: что изменится для украинцев с 1 февраля

12:01

Скандал из-за заявления о "российском Крыме": в МИД Украины поставили на место президента ХорватииВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять