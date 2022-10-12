Стоит копейки, а пользы на миллион: как используют хозяйственное мыло

Как используют хозяйственное мыло/ скриншот

Хозяйственное мыло уже десятки лет является назаменимым для многих хозяек. И не зря, ведь оно обладает свойствами, которые с легкостью заменят ряд магазинных средств.

Мы собрали несколько ситуаций, в которых хозяйственное мыло проявит себя во всей красе.

Для стирки

Самый банальный способ использования хозмыла, но это так кажется на первый взгляд. Дело в том, что главные преимущества применения хозяйственного мыла для стирки белья:

у него высокая рН – 11-12 единиц (выраженная щелочная реакция); эффективно работает даже в холодной воде;

выполняет роль отбеливателя и пятновыводителя;

не только отстирывает, но и дезинфицирует вещи.

Находка для аллергиков

Натуральные средства крайне редко вызывают аллергическую реакцию, в то время как химические – у каждого пятого человека. К тому же мыло легче выполоскать из белья, в то время как порошок забивается, остается между волокнами и при контакте с телом раздражает кожу.

Средство для выведения пятен

Хозяйственное мыло способно справится с различного рода загрязнениями: фруктовыми пятнами, жиром, следами пота, кофе. Для их удаления нужно смочить вещь горячей водой, натереть мылом и упрятать на два часа в полиэтиленовый пакет. По истечении указанного времени одежду нужно постирать как обычно.

Бюджетное средство для мытья полов

По сравнению с хозяйственным мылом специальные моющие средства для пола стоят дорого. Мыло позволяет существенно сэкономить на бытовой химии.

Чтобы брусочка хватило надолго, его натирают на терке, растворяют в 1 л кипятка, добавляют 3 столовые ложки уксуса и 7 столовых ложек пищевой соды. Хранить средство можно две недели в темноте и прохладе.

Универсальное средство для чистки

Остатки от мыла можно разломать или натереть на терке, затем залить кипятком в пропорции 1:3 и через 3-4 часа взбить блендером. Полученным средством хорошо застирывать вещи, мыть пол, унитаз и другую сантехнику. Можно использовать его для мытья посуды, ювелирных изделий, зубных щеток.

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