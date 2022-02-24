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Стивен Кинг, Шер, Кэтрин Винник и другие: как мировые звезды реагируют на признание Путиным "ЛДНР"

24 февраля 2022, 07:03

Кто из зарубежных знаменитостей поддерживает Украину?

Как иностранные звезды отреагировали на признание Путиным "ЛДНР" / Коллаж - ua.depositphotos.com / gettyimages.com / instagram.com/katherynwinnick / instagram.com/cher

Весь мир с замиранием сердца наблюдает за драматическими событиями, к которые разворачиваются на Украине.

Известные люди, звезды шоу-бизнеса со всего мира комментируют российскую агрессию и выражают свою поддержку украинскому народу.

Что думают зарубежные звезды о решении РФ признать независимость "ЛДНР"

  • Стивен Кинг

Король ужастиков Стивен Кинг напомнил президенту РФ, что политика действующего президента США Байдена по отношению Украины сильно отличается от его предшественника. "Мистер Путин совершил серьезный просчет. Он забыл что больше не имеет дело с Трампом", - иронично подчеркнул романист.

Признание Путиным "ЛДНР" - реакция зарубежных звезд / twitter.com/StephenKing

  • Шер

Певица в своем Twitter-аккаунте оставила эмоциональный пост в поддержку Украины: "Почему Украина важна для США. Путин - деспот, и если у него появится возможность, он будет захватывать суверенные страны, пока не возродит СССР. Это сделает Европу маленькой и незащищенной. Россия, Китай и Саудовская Аравия хотят поставить нас на колени. И видят сейчас отличную возможность для этого. Они распространяют ненависть, разброд и слабость".

Признание Путиным "ЛДНР" - реакция зарубежных звезд / twitter.com/cher

  • Кэтрин Винник

Канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник (имя при рождении Екатерина Анна Винницкая), известная по роли Лагерты в сериале Викинги, поддерживает Украину, которую считает своей родиной: "Я за свою Родину. Поддерживаю Украину".

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Признание Путиным "ЛДНР" - реакция зарубежных звезд / instagram.com/katherynwinnick

  • Карди Би

Американская хип-хоп исполнительница Карди Би также высказала свое мнение по поводу нестабильно ситуации в Украине и мире: "Я не на стороне НАТО, я не на стороне России, я на стороне простых граждан. Потому что в мире сейчас кризис и инфляция. И это влияет не только на Америку, но и на весь мир. ... Мне бы очень хотелось, чтобы все мировые лидеры пришли наконец к логическому выводу".

  • Роберт Уайд

Американский режиссер (Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть, Умерь свой энтузиазм) запостил в своем Twitter-аккаунте фотографии из путешествия в Киев с хэштегом #StandWithUkraine (поддерживаю Украину - прим. редактора).

Признание Путиным "ЛДНР" - реакция зарубежных звезд / twitter.com/BobWeide

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Ранее российский блогер и журналист Юрий Дудь публично поддержал Украину в условиях российской агрессии и признания Россией "ЛНДР".

Также украинцы требуют отстранить Россию от участия в Евровидении-2022 из-за признания РФ независимости "ЛДНР".

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