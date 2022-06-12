Яркий маникюр на лето 2022, который очарует всех вокруг

Лето – интересный период для того, чтобы начать что-то новое. Как правило, в это время многие женщины готовы к кардинальным переменам во внешности и экспериментам в нейл-арте. Поэтому летний маникюр – всегда особенно яркий, он манит сочными красками и необычными узорами.

Когда все кругом цветет, а солнце не скупится на тепло, идеи дизайна ногтей рождаются легко и быстро воплощаются в жизнь, потому что куда-то исчезают сомнения и мы открыты ко тому, на что раньше не хватало смелости.

Сегодня вы можете выбрать лак любого оттенка, и дома или в салоне красоты создать самый красивый маникюр на лето 2022. Важно находить время для себя и хотя бы в маникюре позволить себе полную свободу.

Летний маникюр 2022: яркие идеи дизайна ногтей

Необычный френч маникюр лето 2022

Французский маникюр в 2022 году в тренде, а летом он становится невероятным. Вы можете не только покрасить кончики на краю ногтя разными лаками, но и сделать форму кончиков оригинальной, например, чтобы линия шла наискось.

Яркий летний маникюр 2022 / Instagram

Цветочный маникюр лето 2022

Не откладывайте счастье на потом, лучше отложите проблемы… и создайте стильный маникюр с цветами. Для этого можете покрасить ногти любым ярким лаком, который вам нравится, а один ноготок - белым или бежевым лаком, и нарисовать на нем любимый цветочек.

Яркий летний маникюр 2022 / Instagram

Лимонный маникюр 2022

Лето и желтый цвет всегда идут рядом, поэтому не упустите возможность создать потрясающий маникюр, который будет заряжать вас позитивом. Желтый маникюр с любым рисунком станет для вас лучиком света, который всегда согреет душу. Также не забывайте, что желтый цвет очень красиво смотрится в дуэте с другими оттенками, поэтому что-то свое вы точно найдете.

Яркий летний маникюр 2022 / Instagram

Летний маникюр фуксия

Если не хотите заморачиваться с рисунком, то просто покрасьте ногти лаком цвета фуксия и у вас получится очень стильный маникюр для теплой поры. Кроме того, вы можете на этом не останавливаться и украсить несколько ногтей необычным рисунком.

Яркий летний маникюр 2022 / Instagram

Неоновый маникюр 2022 на лето

Наконец пришло время очень смелого маникюра, который станет настоящим вдохновением для многих. Обратите внимание на насыщенный и кричащий желтый, оранжевый, салатовый, а также красный, малиновый и синий лаки, которые настолько самодостаточны, что украшать их рисунками необязательно. Можете также эти цвета комбинировать между собой – получится настоящий фейерверк эмоций.

Яркий летний маникюр 2022 / Instagram

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