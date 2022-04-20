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Стильный и вдохновляющий маникюр весна 2022 на короткие ногти

Яна Аккерман

Фэшн-эксперт, журналист

20 апреля 2022, 04:15

Модный маникюр на короткие ногти на весну 2022 согреет вас своим теплом, окутает нежностью и заставит улыбнуться.

  • Весенний маникюр на короткие ногти 2022
    Весенний маникюр на короткие ногти 2022 Instagram
  • Весенний маникюр на короткие ногти 2022
    Весенний маникюр на короткие ногти 2022 Instagram
  • Весенний маникюр на короткие ногти 2022
    Весенний маникюр на короткие ногти 2022 Instagram
  • Весенний маникюр на короткие ногти 2022
    Весенний маникюр на короткие ногти 2022 Instagram
  • Весенний маникюр на короткие ногти 2022
    Весенний маникюр на короткие ногти 2022 Instagram
  • Весенний маникюр на короткие ногти 2022
    Весенний маникюр на короткие ногти 2022 Instagram
  • Весенний маникюр на короткие ногти 2022
    Весенний маникюр на короткие ногти 2022 Instagram
  • Весенний маникюр на короткие ногти 2022
    Весенний маникюр на короткие ногти 2022 Instagram
  • Весенний маникюр на короткие ногти 2022
    Весенний маникюр на короткие ногти 2022 Instagram
  • Весенний маникюр на короткие ногти 2022
    Весенний маникюр на короткие ногти 2022 Instagram
  • Весенний маникюр на короткие ногти 2022
    Весенний маникюр на короткие ногти 2022 Instagram
  • Весенний маникюр на короткие ногти 2022
    Весенний маникюр на короткие ногти 2022 Instagram
  • Весенний маникюр на короткие ногти 2022
    Весенний маникюр на короткие ногти 2022 Instagram

Даже если весна особых эмоций у вас не вызывает, так как окружающая реальность не дает возможности расслабиться, то вам станет немного легче и спокойнее, если на ваших руках заиграют яркие краски. И короткие ногти вовсе не повод отказываться от этой затеи!

Модный маникюр на короткие ногти на весну 2022 согреет вас своим теплом, окутает нежностью и заставит улыбнуться. В трендах лаконизм, но особого внимания заслуживают интересные дизайны и необычные сочетания.

Вдохновляющий маникюр весна 2022 на короткие ногти

Нежный маникюр на короткие ногти 2022

Весенний маникюр на короткие ногти усыпан цветами. Правда, много цветов рисовать на ногтях не нужно. Достаточно ими украсить один ноготок – получится потрясающе. В качестве основы можете выбрать любой нежный цвет лака, который вам больше нравится.

Весенний маникюр на короткие ногти 2022
Весенний маникюр на короткие ногти 2022 / Instagram

Нюдовый маникюр 2022 на короткие ногти

Если душа хочет спокойствия, то находкой для вас станет стильный маникюр нюдовый. Только позвольте, чтобы на ваших ногтях при этом появилась какая-то деталь – абстрактный рисунок, геометрическая фигура, лепесток или цветок – это немного оживит ваш образ и поднимет настроение.

Весенний маникюр на короткие ногти 2022
Весенний маникюр на короткие ногти 2022 / Instagram

Френч весна 2022 на короткие ногти

Весенний французский маникюр на короткие ногти покорит вас яркими красками "улыбок" - они розовые, желтые, голубые, оранжевые и сиреневые. Конечно же, полоска у края ногтя – очень тоненькая, почти символическая, поэтому ваши ногти будут выглядеть не слишком кричащими, но безумно интересными.

Весенний маникюр на короткие ногти 2022
Весенний маникюр на короткие ногти 2022 / Instagram

Разноцветный маникюр на весну 2022

Если настроение "непонятное", то можете покрасить каждый ноготок разным лаком. Только выбирайте легкие пастельные оттенки – они не будут слишком навязчивыми. Такой маникюр идеально подойдет под любую одежду, поэтому вы точно оцените его по достоинству.

Весенний маникюр на короткие ногти 2022
Весенний маникюр на короткие ногти 2022 / Instagram

Мятный маникюр на короткие ногти 2022

В психологии мятный цвет символизирует спокойствие и радость. Поэтому вы можете просто "разлить" на своих коротких ногтях мятный лак – и ваш маникюр будет великолепным.

Весенний маникюр на короткие ногти 2022
Весенний маникюр на короткие ногти 2022 / Instagram

Патриотичный маникюр на короткие ногти

Желто-голубой маникюр сейчас на вершине популярности, и на коротких ногтях он выглядит невероятно. Просто покрасьте несколько ногтей желтым лаком, несколько – голубым, и вы в тренде.

Весенний маникюр на короткие ногти 2022
Весенний маникюр на короткие ногти 2022 / Instagram

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