Стильная богиня или безвкусная простушка: как носить леопардовый принт, чтобы быть модной

Мысль о том, что носить леопардовый принт нельзя из-за якобы его вульгарности – ошибочная. Главное правильно подобрать все вещи в образе.

Как правильно носить вещи с леопардовым принтом / фото ua.depositphotos.com

Такой, казалось бы, вызывающий леопардовый принт действительно до сих пор считается модным. Правильно подобранные вещи сделают ваш образ невероятно стильным. Вы будете выглядеть непревзойденно.

Однако далеко не каждая женщина знает, как правильно носить леопардовый принт. Кто-то покупает странные вещи, думая, что они очень модные. Но по итогу они могут выглядеть очень дешево и безвкусно.

Удачно подобранный образ может подарить вам тысячи взглядов восхищенных прохожих. Всего одной вещи с леопардовым принтом будет достаточно, чтобы привлечь к себе внимание и чувствовать себя уверенно. Но как же выглядеть стильно и не превратиться в вульгарную даму? Мы подобрали несколько главных правил, которые помогут подобрать замечательный образ.

Никаких принтов, кроме леопардового

Леопардовый принт уже является акцентом в вашем образе. Он не требует "помощников" среди других принтов. Не стоит надевать на себя все и сразу. Чаще всего сочетание нескольких леопардовых элементов смотрятся безвкусно.

В этом случае также стоит отказаться от одежды ярких оттенков, страз и массивных украшений. Все потому что леопардовому принту не нужна конкуренция. Вещи должны быть подобраны так, чтобы оттенять "леопард", а не заглушать его.

Как выбрать цвет леопардового принта

Классический черно-оранжевый принт выглядит агрессивно и в некоторых моментах даже вульгарно. Если вы не хотите ошибиться, то лучше выбрать другие оттенки: серо-белый, черно-красный, желто-оранжевый. Черно-белый леопардовый принт выглядит, кстати, нейтральнее всего и с ним может сочетаться много вещей.

Не стоит надевать все и сразу

Как мы уже писали выше, стоит надевать лишь одну какую-то вещь с леопардовым принтом и на ваш образ уже будут обращать внимание. Главное выбирать яркую вещь правильно, обращая внимание на свой тип фигуры. Ведь часто такие вещи могут сделать недостатки более выразительными.

Если вы хотите надеть леопардовую юбку или лосины/штаны, то стоит обратить внимание на ноги. Такие вещи отлично будут сидеть на девушке со стройными красивыми ногами. Если же вам кажется, что у вас есть лишний вес или вас не устраивают ваши ноги, то лучше не надевать такую вещь, ведь она будет слишком притягивать к себе внимание и без заинтересованных взглядов не останутся и ваши ножки.

Что касается верха в этом образе, то лучше надеть что-то нейтральное и однотонное. Отличным вариантом станет черная блуза.

Если вы хотите надеть платье с леопардовым оттенком, то лучше отдать предпочтение обычному или даже более закрытому фасону. Если вы выберите фасон с глубоким декольте или экстремально короткое платье, то оно может выглядеть вульгарно. Такие вещи отлично сочетаются с классическим жакетом и элегантными однотонными туфлями.

Леопардовая куртка или пальто позволит оттенить простой образ девушки, которая любит черные и другие базовые оттенки. Такие вещи сделают образ ярким, но при этом без вызывающего эффекта.

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