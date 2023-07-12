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Старые рваные колготки — сокровище: что из них делают

Сергей Кущ
12 июля 2023, 18:24 обновлено 12 июля, 18:24
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Старые колготки можно использовать для творческих и практических целей.
Как использовать старые колготки
Как использовать старые колготки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Колготки - это неотъемлемая часть гардероба девушек, но со временем они могут потерять свою первоначальную функцию. Однако, старые колготки можно использовать во множестве интересных способов.

Мы поделимся креативными идеями о том, что можно сделать со старыми капроновыми колготками, как их переработать, а также как сделать клей из колготок.

Что можно сделать со старых капроновых колготок?

Старые колготки могут быть полезными в ремеслах и быту. Используйте их, например, для создания декоративных элементов, таких как мягкие игрушки, куклы или картины из ткани. Капроновые колготки также могут стать отличным материалом для изготовления мешочков для мыла, салфеток или подушек.

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Куда деть старые детские колготки?

Старые детские колготки можно использовать в качестве материала для рукоделия или создания детских игрушек. Из них можно сшить куклу или мягкую игрушку, создать яркий декоративный элемент для детской комнаты или использовать для изготовления масок и костюмов на праздники.

Как сделать клей из капроновых колготок?

Из старых капроновых колготок можно изготовить клей. Для этого вам понадобятся:

  • старые колготки,
  • вода,
  • уксус.

Перережьте колготки на маленькие кусочки и поместите их в емкость. Затем добавьте воду и уксус в пропорции 2:1 (два объема воды на один объем уксуса).

Подогрейте смесь на низком огне, пока колготки полностью не растворятся и смесь не станет густой текстурой клея. Остудите и используйте полученный клей для различных проектов.

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