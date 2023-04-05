Старые крышки от консервации - сокровище: 4 причины не выбрасывать их в мусорку

Старые крышки выбрасывать не нужно - им можно дать "вторую жизнь".

Как использовать старые крышки от консервации / скриншот YouTube

Крышки для закруток важно покупать новые, а не использовать прошлогодние, даже если они выглядят как новые. Все дело в резиновой прокладке под крышкой.

Она должна быть новой, эластичной, хорошо прилегать к горлышку банки и не пропускать воздух, но старые крышки не нужно выбрасывать - им можно дать "вторую жизнь".

Декоративные подставки для горячих кружек

Хотите оригинальные подставки для чашек, но не хотите тратить деньги на покупку новых? Старые крышки от консервации могут послужить отличной заменой! Просто наклейте на них яркие картинки или оберните тканью, чтобы создать стильную и функциональную подставку для горячих кружек.

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Магниты для холодильника

Превратите старые крышки от консервации в оригинальные магниты для холодильника! Для этого нужно наклеить на крышки яркие картинки или вырезать из журналов и газет интересные фотографии. Такие магниты станут отличным украшением вашей кухни и помогут не забывать о важных делах.

Оригинальные крышки для банок

Вы можете использовать старые крышки от консервации для создания оригинальных крышек для банок (но не для закаток). Просто наклейте на них яркие наклейки или нарисуйте что-то своими руками. Такие крышки помогут отличить одну банку от другой и добавят оригинальности вашей кухне.

Развивающая игра для детей

Создайте развивающую игру для своих детей из старых крышек от консервации! Просто нарисуйте на них цифры, буквы или цвета и попросите детей сортировать их по группам. Такая игра поможет развить у детей мелкую моторику, внимательность и логическое мышление.

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