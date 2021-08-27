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Старческое слабоумие: как сновидения могут указать на вашу зону риска

27 августа 2021, 22:33

Исследователи измерили электрическую активность мозга.

Долголетие
на каждый процент сокращения фазы быстрого сна возрастает риск деменции на девять процентов. / MTSOfan / Flickr

Деменция, которая обычно вызывается болезнью Альцгеймера, вызвана снижением мозгового кровотока, которое повреждает и в конечном итоге убивает клетки мозга.

Новое исследование, проведенное на мышах, пролило новый свет на деятельность мозга, особенно кровоток, во время фазы быстрого сна. Авторы исследования считают, что результаты могут открыть путь к разработке новых методов лечения.

И у мышей, и у людей быстрый сон характеризуется быстрым движением глаз и яркими сновидениями.

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Во время этой фазы мышцы рук и ног временно парализуются, чтобы вы не смогли воплотить в жизнь свои сновидения.

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В течение жизни количество времени, которое человек проводит в фазе быстрого сна, постепенно уменьшается.

Это имеет значение для пациентов с болезнью Альцгеймера, поскольку пик кровотока и нервной активности приходится на фазу быстрого сна.

Таким образом, лишение быстрого сна может иметь значительное влияние на дегенерацию когнитивного здоровья.

Чтобы лучше понять влияние сна на когнитивное здоровье, команда из Университета Цукубы использовала метод прямой визуализации движения эритроцитов в мозгу мышей во время бодрствования и сна.

Старший автор исследования профессор Ю Хаяси сказал: "Мы использовали краситель, чтобы сделать кровеносные сосуды головного мозга видимыми в флуоресцентном свете, используя технику, известную как двухфотонная микроскопия.

"Таким образом, мы могли непосредственно наблюдать за эритроцитами в капиллярах неокортекса мышей, не подвергшихся анестезии.

Исследователи измерили электрическую активность мозга, чтобы найти различия в потоке ударов во время быстрого сна, медленного сна и бодрствования.

Профессор Хаяси добавил: "Мы были удивлены результатами. Во время быстрого сна наблюдался массовый поток красных кровяных телец через капилляры головного мозга, но никакой разницы между не-быстрым сном и состоянием бодрствования показывает, что быстрый сон - уникальное состояние".

Затем команда нарушила сон грызуна, что привело к "восстановлению" быстрого сна - более сильной форме быстрого сна - который компенсировал нарушение. Они заметили, что кровоток значительно увеличился во время восстановительного быстрого сна, предполагая, что сила быстрого сна может определяться кровотоком.

Команда отметила, что рецепторы A2a могут привести к разработке новых методов лечения.

Рецептор A2A является основной мишенью кофеина и важен для регулирования потребления кислорода миокардом и коронарного кровотока.

Они объяснили: "Эти результаты предполагают, что аденозиновые рецепторы A2a могут быть ответственны по крайней мере за некоторые изменения кровотока в головном мозге во время быстрого сна".

Результаты основаны на существующих исследованиях, которые связывают более низкий процент быстрого сна и большее время, необходимое для перехода в фазу быстрого сна, с повышенным риском развития деменции.

Считается, что это связано с усилением кровотока во время быстрого сна, который может помочь очистить метаболические отходы мозга, которые накапливаются в течение дня.

Фактически, исследователи пришли к выводу, что на каждый процент сокращения фазы быстрого сна возрастает риск деменции на девять процентов.

По мнению исследователей, такие открытия могут проложить путь к разработке новых методов лечения таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.

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