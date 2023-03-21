Станут мягче пуха: 5 способов, как смягчить "дубовые" полотенца

Если полотенца стали жесткими, их довольно легко можно вернуть в привычное состояние.

Несколько простых домашних средств помогут смягчить жесткие полотенца/ ua.depositphotos.com

Нет никакого удовольствия в том, чтобы вытирать нежную кожу лица и тела жестким полотенцем, которое будет травмировать ее. Но полотенца не могут долго оставаться "нежными и пушистыми". Со временем в их волокна въедаются неправильно подобранные моющие средства, а также жир и грязь, которые трудно отстирать. Из-за этого нежная структура полотенца становится грубой и жесткой, и продолжать пользоваться таким текстилем становится практически невозможно.

Но "ставить крест" на таких полотенцах не стоит. Можно вернуть им былую мягкость с помощью нескольких простых способов.

Как смягчить жесткие полотенца

1. Замачивание в кондиционере для стирки

Полотенца перед стиркой нужно замочить на час в растворе воды и кондиционера для стирки. Нужно налить в таз 240 мл кондиционера и добавить столько воды, чтобы она полностью покрыла полотенца. Через час достать и постирать.

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2. Уксус

Его нужно добавлять во время полоскания в стиральной машине вместо кондиционера для стирки. Но во время применения такого способа стоит будет запустить два цикла полоскания: первый – с уксусом вместо кондиционера, второй – просто водой или с добавлением какого-то мягкого средства.

3. Сода

Ее применение также является отличным способом, как сделать полотенца мягкими во время стирки. Соду нужно добавить к стиральному порошку, достаточно будет вместе с порошком засыпать 60 г этого кухонного средства. Таким образом будет легче избавиться от грязи и жира, который часто становится причиной жесткости полотенец.

Кроме этого, сода поможет избавиться от еще одной проблемы – она прекрасно справится с запахом затхлости, который часто может появляться во время длительного хранения текстиля в шкафу или плохого высушивания после стирки.

4. Соль

Часто встречается вопрос, как смягчить полотенца солью. Этот способ является одним из самых популярных для решения такой проблемы. Во время стирки нужно добавить вместе с порошком 3 столовые ложки соли.

Если же вы стираете полотенца вручную, то стоит добавлять соль во время полоскания. В таком случае в воду нужно насыпать соль из расчета 1 столовая ложка на литр воды. Можно применять как кухонную, так и морскую соль.

5. Мячики для стирки

Часто о таких мячиках мы вспоминаем, когда нужно постирать пуховик. Но они пригодятся и при стирке полотенец. Если бросить в барабан машинки несколько таких мячиков, они помогут лучше отстирать все загрязнения и "выбить" моющие средства из текстиля, а также сбивать ворс на полотенцах, что сделает его мягким.

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