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Станет вашим любимым блюдом: как варить перловку, чтобы она была мягкой

Сергей Кущ
19 июля 2023, 01:51
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Мы расскажем, что нужно сделать, чтобы перловка сварилась быстрее и была нереально вкусной.
Станет вашим любимым блюдом: как варить перловку, чтобы она была мягкой
Как варить перловку чтобы она была мягкой / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Варка перловки может быть простым и быстрым процессом, если вы знаете правильные приемы. Чтобы перловка сварилась быстрее и получила мягкую текстуру, следуйте этим полезным советам.

Сколько минуть варить перловку?

Обычно перловку нужно варить примерно 15-20 минут. Однако точное время варки может варьироваться в зависимости от конкретного вида перловки и предпочтений по текстуре. Если вы предпочитаете более мягкую перловку, можно продолжить варить ее на несколько минут дольше. Рекомендуется время от времени проверять готовность, пробуя несколько зерен перловки. Если они мягкие и приятные на вкус, перловка готова к употреблению.

Что нужно сделать чтобы перловка сварилась быстрее?

  • Замочите перловку: Поместите перловку в чашу и залейте холодной водой на 30-60 минут. Этот процесс помогает смягчить зерна и ускоряет время варки.
  • Используйте горячую воду: Вместо использования холодной воды для начального замачивания, можно залить перловку горячей водой. Это поможет сократить время замачивания и ускорить процесс варки.
  • Измельчите перловку: Если вам нужно, чтобы перловка сварилась еще быстрее, попробуйте измельчить зерна перед приготовлением. Мелко измельченная перловка варится быстрее, так как ее поверхность увеличивается, что способствует более быстрому всасыванию воды.
  • Используйте кастрюлю с толстым дном: Кастрюля с толстым дном помогает равномерно распределять тепло и ускоряет процесс варки перловки.
  • Используйте давление: Если у вас есть скороварка или мультиварка с режимом давления, используйте его для приготовления перловки. Варка под давлением позволяет сократить время приготовления до 10-15 минут.

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Как варить перловку в мультиварке?

  1. Подготовьте перловку: Промойте перловку под проточной водой, чтобы удалить излишки крахмала и других примесей. Откиньте на дуршлаг и дайте ей стекать.
  2. Положите перловку в мультиварку: Переложите перловку в чашу мультиварки.
  3. Добавьте воду: Обычно используется соотношение перловки и воды 1:2, то есть на каждую часть перловки добавляется две части воды. Точные пропорции могут отличаться в зависимости от предпочтений текстуры перловки и требований вашей мультиварки.
  4. Настройте режим приготовления: Включите мультиварку и выберите режим "Крупы" или "Рис". Если ваша мультиварка позволяет регулировать время приготовления, установите его на 15-20 минут.
  5. Закройте мультиварку и дайте перловке приготовиться: Закройте крышку мультиварки и дайте перловке время для варки. После того, как время приготовления истечет, мультиварка автоматически переключится на режим "Поддержание тепла".
  6. Дайте перловке постоять: Оставьте перловку в мультиварке на режиме "Поддержание тепла" еще на 5-10 минут. Это позволит зернам перловки полностью пропитаться влагой и добиться желаемой текстуры.
  7. Перемешайте и подавайте: Перед подачей перемешайте перловку в мультиварке, чтобы обеспечить равномерное распределение влаги. Перловка готова к подаче и может использоваться в различных рецептах или подаваться самостоятельно.

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