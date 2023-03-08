Станет роскошью: сладкую воду "приравняют" к алкоголю в Украине

В Украине хотят отнести минеральные и газированные воды, содержащие сахар или подсластители, к подакцизным товарам.
Как говорится в законопроекте №9032, зарегистрированном в парламенте, размер налога будет зависеть от количества сахара или подсластителя.
Кроме того, законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс Украины.
Почему газировка в Украине станет роскошью
Так, за каждые 25 г сахара или другого подсластителя на литр напитка предлагают платить по 10 гривен акциза.
На период действия военного положения (но не дольше, чем до конца 2023 года), предлагают ввести льготную ставку 5 гривен за 25 г/л. Обычно в литре обычной сладкой воды есть около 100 г сахара.
Полная ставка акциза для напитка будет составлять 40 гривен за литр, а льготная – 20 гривен.
Мировой опыт
Примечательно, что такой налог действует более чем в 65 странах мира. В частности, в Латвии – с 2002 года, в Польше – с весны 2021-го (0,15 евро за каждый литр сладкого напитка).
В Израиле используют такой подход, который предлагают в Украине. Там за напитки с содержанием сахара свыше 5 г на 100 г жидкости нужно дополнительно платить 1 шекель (0,3 евро) за один литр.
Акциз на спиртное в Украине
Следует отметить, что в Украине согласно бюджету-2023, акциз на спиртное составляет 20% - 133,31 гривны за литр 100% спирта тысячи литров, акциз на пиво - 59,82 гривны за литр 100% спирта.
Напомним, ранее Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.
В украинских сетях розничной торговли пошли в рост цены на алкогольные напитки. Ценники повысились в ведущих супермаркетах.
При этом подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива. Статистические данные приводит портал Минфин.
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