Станет роскошью: сладкую воду "приравняют" к алкоголю в Украине

Так, за каждые 25 г сахара или другого подсластителя на литр напитка предлагают платить по 10 гривен акциза.

Цены на газировку в Украине / pixabay

В Украине хотят отнести минеральные и газированные воды, содержащие сахар или подсластители, к подакцизным товарам.

Как говорится в законопроекте №9032, зарегистрированном в парламенте, размер налога будет зависеть от количества сахара или подсластителя.

Кроме того, законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс Украины.

видео дня

Почему газировка в Украине станет роскошью

Так, за каждые 25 г сахара или другого подсластителя на литр напитка предлагают платить по 10 гривен акциза.

На период действия военного положения (но не дольше, чем до конца 2023 года), предлагают ввести льготную ставку 5 гривен за 25 г/л. Обычно в литре обычной сладкой воды есть около 100 г сахара.

Полная ставка акциза для напитка будет составлять 40 гривен за литр, а льготная – 20 гривен.

Мировой опыт

Примечательно, что такой налог действует более чем в 65 странах мира. В частности, в Латвии – с 2002 года, в Польше – с весны 2021-го (0,15 евро за каждый литр сладкого напитка).

В Израиле используют такой подход, который предлагают в Украине. Там за напитки с содержанием сахара свыше 5 г на 100 г жидкости нужно дополнительно платить 1 шекель (0,3 евро) за один литр.

Акциз на спиртное в Украине

Следует отметить, что в Украине согласно бюджету-2023, акциз на спиртное составляет 20% - 133,31 гривны за литр 100% спирта тысячи литров, акциз на пиво - 59,82 гривны за литр 100% спирта.

Напомним, ранее Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

В украинских сетях розничной торговли пошли в рост цены на алкогольные напитки. Ценники повысились в ведущих супермаркетах.

При этом подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива. Статистические данные приводит портал Минфин.

Читайте также: