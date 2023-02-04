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Станет незаменимой на кухне: 6 способов, что делать с водой после варки макарон

4 февраля 2023, 18:20
Многие даже не догадываются, почему не надо сливать воду с макарон. Такая вода поможет в приготовлении блюд, в уходе за собой и улучшении здоровья.
Макароны, волосы, комнатные растения
Воду после варки макарон не нужно выливать – она еще понадобится/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Что мы обычно делаем после приготовления макарон? В большинстве случаев сливаем воду в раковину, считая ее абсолютно бесполезной в дальнейшем. Мол, свою роль она уже выполнила, еда сварилась, и можно всё лишнее вылить.

Но на самом деле такая вода может еще понадобиться. Есть ряд вариантов, что делать с водой после варки макарон.

1. Для приготовления соусов

Вода из макарон – это превосходная основа для соуса к пасте. Чтобы приготовить такой соус, в эту воду нужно добавить масло, сыр и специи.

Кроме этого, на основе такой воды можно приготовить соус песто. Для соуса нужно измельчить с помощью блендера орехи, чеснок и базилик. Далее добавляем пармезан, который предварительно нужно натереть на терке, соль и оливковое масло. Образовавшуюся смесь разбавляем водой, которая осталась после варки макарон.

2. Для замешивания теста

Такую воду можно использовать во время замешивания теста – как дрожжевого, так и пресного.

3. Для мытья посуды

Да-да, как бы это странно ни звучало, но вода из макарон может помочь эффективнее очистить грязную посуду. В такой жидкости есть крахмал, который выделился из продукта во время варки – он поможет лучше очистить загрязнения. Нужно просто залить жидкостью посуду и дать ей время откиснуть, а затем помыть. Все загрязнения будут отмываться намного легче.

4. Как удобрение для комнатных растений

В такой воде есть много полезных веществ, поэтому ею можно и даже нужно подливать комнатные растения. Но для этого она не должна содержать соли и приправ. Перед использованием ее нужно охладить.

5. Как маска для волос

Полезные вещества, которые содержатся в такой воде, могут помочь и для волос. Можно использовать ее как маску – нанести и подержать 10 минут, затем смыть с использованием шампуня. После этого волосы будут блестящими и шелковистыми.

6. При болях в ногах

Вода после варки макарон может помочь, если вас беспокоят боли в ногах. Можно сделать "ванночку" из такой жидкости и подержать в ней ноги несколько минут.

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