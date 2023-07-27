Станет любимым блюдом: как правильно заваривать кускус

Следуя простым советам, вы с легкостью приготовите вкусный и ароматный кускус, который порадует вас и ваших близких.

https://news.glavred.info/stanet-lyubimym-blyudom-kak-pravilno-zavarivat-kuskus-10488691.html Ссылка скопирована

Кус-кус как готовить сколько воды / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Кускус - это восточное блюдо, которое приобретает популярность во всем мире благодаря своей простоте и вариативности. Однако, для достижения идеального результата, необходимо правильно его заварить. Мы расскажем, что такое кускус и с чем его едят.

Сколько воды нужно для кускуса?

Чтобы заварить кускус, обычно используется соотношение 1:1 - одна часть кускуса на одну часть воды. Например, для 1 чашки кускуса, возьмите 1 чашку кипящей воды. Это соотношение поможет достичь идеальной текстуры и консистенции.

Сколько по времени варить кускус?

После того как вы зальете кускус кипящей водой, накройте его крышкой и дайте настояться в течение 5-7 минут. В это время кускус набухнет и станет мягким. Затем вилкой разрывайте комочки и перемешивайте, чтобы получилась рассыпчатая структура.

видео дня

Кускус: как готовить с овощами

Чтобы придать кускусу дополнительный вкус и аромат, можно приготовить его с овощами. Обжарьте нарезанные овощи (помидоры, перцы, цукини, морковь) на сковороде с оливковым маслом. Затем добавьте готовый кускус в сковороду и хорошо перемешайте. Подавайте блюдо горячим, посыпав сверху свежими зеленью и грецкими орехами.

Какие специи добавить в кускус?

Кускус - это прекрасная основа для разнообразных приправ и добавок. Попробуйте приготовить кускус с мятой, лимонным соком и измельченным огурцом для легкого летнего салата. Или добавьте в кускус куркуму и кориандр для яркого восточного вкуса.

Вам может быть интересно: