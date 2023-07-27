Станет любимым блюдом: как правильно заваривать кускус

Кускус - это восточное блюдо, которое приобретает популярность во всем мире благодаря своей простоте и вариативности. Однако, для достижения идеального результата, необходимо правильно его заварить. Мы расскажем, что такое кускус и с чем его едят.
Сколько воды нужно для кускуса?
Чтобы заварить кускус, обычно используется соотношение 1:1 - одна часть кускуса на одну часть воды. Например, для 1 чашки кускуса, возьмите 1 чашку кипящей воды. Это соотношение поможет достичь идеальной текстуры и консистенции.
Сколько по времени варить кускус?
После того как вы зальете кускус кипящей водой, накройте его крышкой и дайте настояться в течение 5-7 минут. В это время кускус набухнет и станет мягким. Затем вилкой разрывайте комочки и перемешивайте, чтобы получилась рассыпчатая структура.
Кускус: как готовить с овощами
Чтобы придать кускусу дополнительный вкус и аромат, можно приготовить его с овощами. Обжарьте нарезанные овощи (помидоры, перцы, цукини, морковь) на сковороде с оливковым маслом. Затем добавьте готовый кускус в сковороду и хорошо перемешайте. Подавайте блюдо горячим, посыпав сверху свежими зеленью и грецкими орехами.
Какие специи добавить в кускус?
Кускус - это прекрасная основа для разнообразных приправ и добавок. Попробуйте приготовить кускус с мятой, лимонным соком и измельченным огурцом для легкого летнего салата. Или добавьте в кускус куркуму и кориандр для яркого восточного вкуса.
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