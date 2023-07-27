УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Станет любимым блюдом: как правильно заваривать кускус

Сергей Кущ
27 июля 2023, 08:41 обновлено 27 июля, 08:41
32
Следуя простым советам, вы с легкостью приготовите вкусный и ароматный кускус, который порадует вас и ваших близких.
Кус-кус как готовить сколько воды
Кус-кус как готовить сколько воды / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Кускус - это восточное блюдо, которое приобретает популярность во всем мире благодаря своей простоте и вариативности. Однако, для достижения идеального результата, необходимо правильно его заварить. Мы расскажем, что такое кускус и с чем его едят.

Сколько воды нужно для кускуса?

Чтобы заварить кускус, обычно используется соотношение 1:1 - одна часть кускуса на одну часть воды. Например, для 1 чашки кускуса, возьмите 1 чашку кипящей воды. Это соотношение поможет достичь идеальной текстуры и консистенции.

Сколько по времени варить кускус?

После того как вы зальете кускус кипящей водой, накройте его крышкой и дайте настояться в течение 5-7 минут. В это время кускус набухнет и станет мягким. Затем вилкой разрывайте комочки и перемешивайте, чтобы получилась рассыпчатая структура.

видео дня

Кускус: как готовить с овощами

Чтобы придать кускусу дополнительный вкус и аромат, можно приготовить его с овощами. Обжарьте нарезанные овощи (помидоры, перцы, цукини, морковь) на сковороде с оливковым маслом. Затем добавьте готовый кускус в сковороду и хорошо перемешайте. Подавайте блюдо горячим, посыпав сверху свежими зеленью и грецкими орехами.

Какие специи добавить в кускус?

Кускус - это прекрасная основа для разнообразных приправ и добавок. Попробуйте приготовить кускус с мятой, лимонным соком и измельченным огурцом для легкого летнего салата. Или добавьте в кускус куркуму и кориандр для яркого восточного вкуса.

Вам может быть интересно:

кухня интересные новости
Реклама

Главное за день

Осенью Россия уйдет с юга, а весной-летом 2024-го закончится война – Свитан

Осенью Россия уйдет с юга, а весной-летом 2024-го закончится война – Свитан

09:00 Эксклюзивы
"Большое испытание": в Пентагоне назвали главное направление контрнаступления ВСУ - NYT

"Большое испытание": в Пентагоне назвали главное направление контрнаступления ВСУ - NYT

08:13 Украина
На Запорожье ВСУ смяли оборону РФ и прорвались вперед на 2,5 километра – ISW

На Запорожье ВСУ смяли оборону РФ и прорвались вперед на 2,5 километра – ISW

08:06 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:00

Осенью Россия уйдет с юга, а весной-летом 2024-го закончится война – СвитанЭксклюзив

08:57

Пароль "женский спорт": Пригожин держал гарем в отеле в Петербурге — СМИ

08:41

Станет любимым блюдом: как правильно заваривать кускус

08:13

"Большое испытание": в Пентагоне назвали главное направление контрнаступления ВСУ - NYT

08:06

На Запорожье ВСУ смяли оборону РФ и прорвались вперед на 2,5 километра – ISW

Украина до конца года отобьет Мелитополь и левобережную Херсонщину - КарасьУкраина до конца года отобьет Мелитополь и левобережную Херсонщину - Карась
07:26

Черноморский флот РФ не сможет устроить блокаду Украины - ISW

06:47

Шпионские игры и темпы поставки оружия Украинемнение

06:41

Ночная ракетная атака РФ: в Хмельницкой области гремели взрывы

05:45

О Донбассе думать рано, ВСУ первым освободят Крым – военныйВидео

Реклама
04:27

Путину приготовиться: Подоляк назвал три ключевых фактора для распада РоссииВидео

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 27 июля

03:30

Карась спрогнозировал, чего ждать ВСУ от группировки врага под Купянском

02:13

"Будут воевать до последнего": Карась объяснил, зачем Лукашенко нужны "вагнеровцы"Видео

01:45

Муж Рианны засветил новое украшение с танками в Z-стилистике

01:30

"За Крым будут держаться зубами": Загородний оценил сценарий поражений РоссииВидео

01:15

Талантливы во всем: 4 особых знака, имеющих необычные способности

00:19

ВСУ ликвидировали важного российского офицера в "больших погонах"

26 июля, среда
23:34

"Оккупантам следует бежать": Зеленский намекнул на новую "бавовну" на Крымском мосту

23:31

69-летний легендарный рестлер Халк Хоган женится в третий раз

23:06

В Белом доме поведали, в каких странах украинские пилоты будут осваивать "F-16"

Реклама
22:57

"Результаты очень-очень неплохие": Зеленский заинтриговал успехами ВСУ на фронтеВидео

22:32

ВСУ "задвухсотили" российского пропагандиста и приспешника Кадырова по кличке "Карлссон"

22:25

Удар России по Украине: силы ПВО уничтожили более 30 ракет врага

22:21

Все усеяно трупами: РФ бросает раненных на поле боя, чтобы не платить компенсации

21:51

Ушла вслед за сыном: умерла ирландская певица Шинейд О'КоннорВидео

21:50

Массированный удар РФ: появились фото сбитой ракеты под Днепром

21:44

Ракетный удар по Украине 26 июля: оккупанты били по Хмельнитчине - Игнат

21:28

"Подтягивают силы по линии фронта": в Минобороны рассказали о наступлении россиян

20:51

НАТО усиливает разведку в Черноморском регионе из-за России

20:48

Ефросинина рассказала, как "поймала" мужа на переписке с другой

20:35

Зеленский предложил продлить военное положение до ноября

20:30

Мы не быдло и не крепостные, возобновите публичное декларированиемнение

20:12

В Беларуси "вагнеровцы" стянули в лагерь более 750 военных грузовиков

19:45

Цены в Украине на популярное летнее лакомство взлетели на 60%: что произошло

19:30

Россия атаковала Украину ракетами: в некоторых областях - взрывыВидео

19:20

Будет настоящая холодрыга: Украину накроют грозовые дожди и шквалы

18:53

"Наша армия должна быть готова": эксперт объяснил, кто может стать преемником ПутинаВидео

18:39

Трусить будет еще 4 дня: почти 6-бальная магнитная буря не отступает

18:39

Наталка Денисенко напугала поклонников честным фото без макияжа

18:25

Пить кофе с молоком или без: ответ о популярном напитке приведет в изумление

Реклама
18:09

Родился в Черновцах: выходец из Украины руководит "вагнеровцами" в Беларуси

17:54

"Украинская команда" передала партию ноутбуков учебным заведениям для детей с инвалидностью

17:53

Кличко: Киев закупил для переселенцев квартиры площадью 6000 кв. м, первые семьи получили ключи

17:39

Что лучше для здоровья - цикорий или кофе: непростой ответ на частый вопрос

17:35

Какой уксус добавляют в консервацию: чем заменить важный ингредиент

17:26

Отдал все и ушел в запой - появились подробности развода Брежневой и Меладзе

17:18

Снаружи, изнутри и никаких разводов: как легко и быстро вымыть окна

17:13

Как лучше есть огурцы с кожурой или без: правильный гид по любимому овощу

17:12

Количество оккупантов увеличилось: в ВСУ рассказали, будет ли наступление с севераВидео

16:54

"Одна из наших реализаций": в СБУ признали прошлогоднюю атаку на Крымский мост

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять