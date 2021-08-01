Станцевал с учительницами и стал директором: педагог Василий Маслей с Полтавщины теперь звезда Сети

Учитель истории и права Маслей теперь будет новым директором школы / Скриншот видео

Школьный учитель Василий Маслей, который преподает право и историю в селе Маячка в Полтавской области, стал звездой социальных сетей. Его танец с учительницами в качестве подарка детям на выпускной стал вирусным – попав в Интернет, ролик уже набрал более 1,1 миллиона просмотров, а также множество комментариев и репостов. Сам Маслей теперь станет директором школы – оказывается, несколько недель назад он выиграл конкурс на должность.

Как сообщает BBC, Василий вместе с учительницами впервые станцевал для детей песню еще в 2017 году. Тогда перформанс проходил под аккомпанемент песни Эдит Пиаф. Теперь он вместе с коллегами ежегодно исполняет различные танцевальные номера на выпускном. Танец с нынешнего выпускного балла и вовсе порвал Сеть.

Изначально видео было опубликовано на странице Нехворощанской территориальной громады и собрало в Facebook более 1,1 миллиона просмотров, 1,6 тысяч комментариев, а также более 6 тысяч репостов. Видеоролик попал и на YouTube – там танец собрал более 340 тысяч просмотров.

Учителя во главе с Василием Маслеем танцуют под песню Galibri & Mavik - Федерико Феллини. Из-за танца под музыку российских артистов некоторые пользователи социальных сетей уже раскритиковали видеоролик.

К слову, учитель Маслей, который после университета вернулся в родное село, пару недель назад выиграл конкурс на должность директора школы, и уже в скором времени приступит к своим новым обязанностям. Эту же школу он заканчивал и сам.