Стальные нервы: какие три знака зодиака справляются со стрессом лучше других

Астрологи продолжают изучать знаки зодиака и особенности их характера.

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три знака зодиака справляются со стрессом лучше других / коллаж: Главред, фото: pexels

Эксперты по звездам рассказали, какие знаки зодиака отличаются особенной стрессоустойчивостью и могут пройти через любые трудности и состояние.

Абсолютная сталь

Когда речь идет о преодолении стресса, не может быть лучшего человека, на которого можно равняться, кроме человека, рожденного под знаком Близнецов. Это люди со стальным характером.

Отлично справляются со стрессом

Вторые в списке лучших борцов со стрессом являются люди, рожденные под знаком Весов. Эти люди хорошо умеют справляться со стрессом. Они предпочитают хранить молчание и уходить в себя, когда ситуация становится напряженной. Это хороший способ справиться со стрессом, не так ли?

До последнего держат себя в руках

Девы обладают врожденным талантом держать все под контролем. Они справляются со стрессом на практике и не ждут, пока стресс возьмет верх над ними. Они рассудительны и всегда находят выход, чтобы справиться со стрессом.

Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс рассказал, кто обладает особенной интуицией:

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