Ссылка или высокий пост: астролог рассказал, возможен ли реванш Порошенко

Астролог считает, что на волне новой революции Порошенко может вновь прийти к власти / УНИАН

Лидер Европейской солидарности и 5-ый президент Украины Петр Порошенко 26 сентября отмечает свой 56-ой день рождения, и звезды говорят, что новый год жизни Петра Алексеевича обещает быть весьма удачным. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс, который составил для Порошенко подробный гороскоп.

По словам астролога, у представителей знака Весы начинается неплохой период в жизни, соответственно, и у Порошенко тоже.

"Гороскоп Порошенко говорит, что он может затеять какую-то революцию, устроить майдан или осуществить переворот, в частности, на это указывает Уран, который расположился в Доме власти. Звёзды говорят, что этот человек может прийти к власти только через революцию, поскольку народ добровольно не приведет его к власти в результате выборов. На революционной волне, как и после Майдана 2013-2014 годов, он вновь может стать президентом", – отметил Влад Росс.

Астролог считает, что президенту Владимиру Зеленскому нужно опасаться Порошенко и его попыток вывести людей на протест, одним словом, держать ухо востро.

"Я бы на месте Зеленского отправил Порошенко в ссылку. Тем более, что у Порошенко открывается 9-ый дом гороскопа – Дом заграницы и дальних странствий. Тюрьма Петру Алексеевичу не грозит – ему грозит ссылка. Как Лермонтову грозил Кавказ, как Пушкину – Одесса, так Порошенко… Марбелья!", – рассказал Росс.

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Если же Порошенко останется в Украине, то именно в 2021 году через революции и протесты он вновь может вернуть себе влияние и высокий пост, резюмировал астролог.

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