США ввели санкции против бывшего главы КСУ и соратника Януковича

США ввели санкции против украинских чиновников / УНИАН

США ввели санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

В Международный день борьбы с коррупцией США отметили, что видят эту борьбу ключевой опорой демократии.

В тексте заявления говорится, что Александр Тупицкий и его жена были внесены в санкционный список за значительные коррупционные действия, в частности, за получение взятки во время работы в украинской судебной системе.

Кроме этого, США ввели санкции против украинского юриста и политика Андрея Портнова. Он до 2014 года был заместителем главы Администрации президента при Викторе Януковиче и занимался вопросами судоустройства, пишет Министерство финансов США.

Портнов попал в обновленный санкционный список по так называемому закону Магнитского. Кроме того, ограничения Минфина США распространяются на его благотворительный фонд.

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"Закон Магнитского" дает полномочия президенту США вносить в список санкций иностранных граждан, виновных в коррупции, применении пыток, а также в других нарушениях, направленных против правозащитников и тех, кто разоблачает незаконную деятельность.

Скандал с увольнением главы КСУ Александра Тупицкого

27 марта 2021 года президент Владимир Зеленский отменил указ Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого главой Конституционного суда Украины. В указе гаранта подчеркивается, что решение принято в интересах национальной безопасности государства.

13 мая 2021 в дом отстраненного главы Конституционного суда Александра Тупицкого явились с обыском следователи ГБР.

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