УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

США требуют от Казахстана объяснить обращение к ОДКБ, где доминирует Россия

9 января 2022, 20:05

Власти Казахстана должны уметь мирно справляться с вызовами, с которыми они сталкиваются, считает Блинкен.

Энтони Блинкен
США направили запрос властям Казахстана - Блинкен / Reuters

Власти США запросили у Казахстана разъяснения, почему страна решила обратится за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с протестами и беспорядками.

"У нас есть вопросы, почему они обратились в эту организацию, где доминирует Россия", - сказал госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает телеканал CNN.

По его словам власть в Казахстане должна уметь мирно справляться с вызовами, с которыми она сталкивается, обеспечивать защиту прав тех, кто мирно протестует, защищать институты государства и правопорядка, но делать это уважающим права способом.

"Мы просим разъяснений по этому поводу. Но что сейчас необходимо, так это то, чтобы все это было решено мирным путем, с уважением прав тех, кто пытается сделать так, чтобы их голоса были услышаны", - сказал Блинкен.

Читайте такжеПогромы в Казахстане организовали российские спецслужбы: в РФ выдвинули неожиданную версию

Реклама

Протесты в Казахстане

Протесты в Казахстане начались 2 января – их спровоцировало повышение цены на сжиженный газ, митингующие требовали уменьшить его стоимость. Но спустя несколько дней митингующие начали требовать отставки правительства, искоренения коррупции и кумовства в политике. Уже к 4 января протесты охватили почти все крупные города страны и переросли в массовые столкновения с полицией.

5 января президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.

Чтобы унять протесты, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). После этого обращения премьер-министр Армении Никол Пашинян, возглавляющий Совет коллективной безопасности ОДКБ, сообщил о решении направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

После этого Организация Договора о коллективной безопасности направила контингент в Казахстан. В его состав вошли подразделения из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии.

По состоянию на 9 января в Казахстане количество задержаний приближается к 6 тысячам. Согласно данным ситуационного центра МВД Казахстана, в стране силовики задержали 5969 протестующих.

Читайте также:

viber
Казахстан протесты новости Казахстана
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Что нужно есть каждый день ради чистых сосудов - ответ кардиологаЧто нужно есть каждый день ради чистых сосудов - ответ кардиолога Невероятная польза чернослива: ученые рассказали, как нужно правильно есть сухофруктНевероятная польза чернослива: ученые рассказали, как нужно правильно есть сухофрукт В доме воцарится гармония: дешевое и проверенное удобрение заставит фиалки цвести круглый годВ доме воцарится гармония: дешевое и проверенное удобрение заставит фиалки цвести круглый год Диетолог рассказала, кому категорически нельзя есть красную рыбуДиетолог рассказала, кому категорически нельзя есть красную рыбу Что можно и нельзя сажать после картофеля: самые худшие и лучшие вариантыЧто можно и нельзя сажать после картофеля: самые худшие и лучшие варианты
20:05

США требуют от Казахстана объяснить обращение к ОДКБ, где доминирует Россия

19:57

Из Казахстана вылетел борт в Украину: Кулеба раскрыл детали

19:50

Изнасиловал и 12 раз ударил ножом: под Днепром мужчина зверски издевался над женщинойВидео

19:36

"Собирайте манатки": в Женеве переговорщики РФ опустились до хамства и поставили ультиматумВидео

19:23

Власть создала себе катастрофу, потому что потеряла доверие украинцевмнение

Реклама
19:20

Гороскоп на завтра, 10 января 2022: Девам – испытания, Стрельцам – удача, Водолеям – недругиВидео

19:06

"Это неприемлемо": Блинкен назвал одну из главных целей ПутинаВидео

19:05

Какой хлеб полезен для сердца и сосудов - ответ кардиологаВидео

18:45

Привлечете в дом беду: какие вещи нельзя показывать гостямВидео

18:41

Украинцев лишают посылок в почтоматах Новой почты: неожиданная причинаВидео

18:25

Врачи рассказали, какие таблетки категорически запрещено делить на части

17:58

В ЕС пригрозили России из-за агрессии в адрес УкраиныВидео

17:57

В Украине снизили цены на газ: кому повезло и какая новая стоимостьВидео

17:41

В США выдвинули обвинение в адрес РФ и поставили условие насчет УкраиныВидео

17:24

Диетолог назвала три продукта, в которых "прячется" больше всего сахараВидео

17:00

Штрафы за отсутствие РРО или кассовых аппаратов: в Раде готовят изменения для ФОПов

16:57

Снежный "Армагеддон" в Украине спровоцировал смертельные ДТП и пробкиВидео

16:15

Цены на сахар будут рекордными: в Украине на 20% подорожают продуктыВидео

15:58

Смертельный пожар в Киеве: мужчина выпрыгнул с 7 этажа, спасаясь от огняВидео

15:54

Останутся без смартфонов, ноутбуков и холодильников: США жестко ударят по РФ за нападение на УкраинуВидео

Реклама
15:53

Нашла сына повешенным: женщина совершила самоубийство вслед за ребенкомВидео

15:48

"Панацеи нет": Голубовская предупредила о чрезвычайно резком подъеме заболеваемости COVID-19 в УкраинеВидео

15:26

Подскочили цены на бензин и дизель: украинцы узнали новую стоимость на АЗСВидео

15:04

Избили и бросили умирать: под Харьковом нашли изуродованное тело женщины в водоемеВидео

14:49

Накроют мощные снегопады, ударит мороз: украинцы узнали опасный прогнозВидео

14:34

Блокада от США и договоренности без пауз: у Лаврова назвали задачу РФ на переговоры по безопасностиВидео

14:18

Скандального российского блогера Даню Милохина не пустили в УкраинуВидео

14:07

Жесткие условия по Украине, НАТО и крушащие санкции: США приготовили мощную повестку на диалог с РФВидео

13:58

В Днепропетровской области 9-летние мальчики нашли петарду и взорвали ее: дети сильно обожглисьВидео

13:56

Приметы на 10 января: что нельзя делать и как не попасть в беду

13:19

Семья Назарбаева из-за протестов потеряла миллиарды долларовВидео

12:41

Открывать огонь без предупреждения: в Казахстане случайно застрелили 4-летнюю девочкуВидео

12:38

Врач рассказала, как правильно есть огурцыВидео

12:25

В Польше посреди улицы нашли без сознания украинку с 5-месячным младенцемВидео

11:50

В Бразилии на озере Фурнаш на туристов обрушилась часть скалыВидео

11:30

Вкуснейшие рулетики из свинины с грибами на Старый Новый год: готовить очень быстроВидео

11:29

Начало конца: ученые назвали Омикрон предвестником окончания пандемии коронавирусаВидео

10:21

"Любовались снегопадом": в Пакистане на трассе погибли 22 туриста, тысяча авто застряли в снегу

10:20

Январские морозы накроют Украину: в регионах резко похолодает до -18Видео

09:40

Нутрициолог рассказала, чем опасен фарш и почему лучше отдавать предпочтение цельным кускам мясаВидео

Реклама
09:36

Ракеты США в Украине и гарантии безопасности РФ: СМИ узнали о планах по сделке Вашингтона с МосквойВидео

08:52

"Внезапно выехал на встречную полосу": в Польше 29-летний украинец насмерть разбился в жутком ДТП

08:32

Россию ждет ответный удар в случае нападения на Украину: в США сделали резкое предупреждение МосквеВидео

08:10

Гороскоп на сегодня, 9 января 2022: Ракам – деньги, Стрельцам – долги, Водолеям – удачаВидео

08:03

Россия круглосуточно перебрасывает военных в КазахстанВидео

07:45

Коронавирус, энергетический кризис и выборы: чего ждать украинцам в 2022 годумнение

07:30

Окажется наравне с Сирией и КНДР: США готовы наложить эмбарго на РоссиюВидео

07:10

Украина в НАТО и расширение Альянса: эксперт назвал сценарий сделки Запада с Россией по безопасностиВидео

06:29

У Украины есть лишь три надежных партнера, и западных стран среди них нетмнение

06:02

В моду на 2022 год вошла впечатляющая стрижка шегги из романтичных 70-х, которая не требует укладкиФото

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять