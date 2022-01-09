США требуют от Казахстана объяснить обращение к ОДКБ, где доминирует Россия

США направили запрос властям Казахстана - Блинкен / Reuters

Власти США запросили у Казахстана разъяснения, почему страна решила обратится за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с протестами и беспорядками.

"У нас есть вопросы, почему они обратились в эту организацию, где доминирует Россия", - сказал госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает телеканал CNN.

По его словам власть в Казахстане должна уметь мирно справляться с вызовами, с которыми она сталкивается, обеспечивать защиту прав тех, кто мирно протестует, защищать институты государства и правопорядка, но делать это уважающим права способом.

"Мы просим разъяснений по этому поводу. Но что сейчас необходимо, так это то, чтобы все это было решено мирным путем, с уважением прав тех, кто пытается сделать так, чтобы их голоса были услышаны", - сказал Блинкен.

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Протесты в Казахстане

Протесты в Казахстане начались 2 января – их спровоцировало повышение цены на сжиженный газ, митингующие требовали уменьшить его стоимость. Но спустя несколько дней митингующие начали требовать отставки правительства, искоренения коррупции и кумовства в политике. Уже к 4 января протесты охватили почти все крупные города страны и переросли в массовые столкновения с полицией.

5 января президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.

Чтобы унять протесты, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). После этого обращения премьер-министр Армении Никол Пашинян, возглавляющий Совет коллективной безопасности ОДКБ, сообщил о решении направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

После этого Организация Договора о коллективной безопасности направила контингент в Казахстан. В его состав вошли подразделения из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии.

По состоянию на 9 января в Казахстане количество задержаний приближается к 6 тысячам. Согласно данным ситуационного центра МВД Казахстана, в стране силовики задержали 5969 протестующих.

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