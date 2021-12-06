США составили "чертовски агрессивный" пакет санкций против России - CNN

США готовят санкции против России

Власти США изучают возможность введения жестких санкций против России, который будут введены для сдерживания Москвы от вторжения в Украину. Под ограничения может попасть окружение президента РФ Владимира Путина, энергетические компании и российский госдолг, сообщает CNN.

"Мы составили чертовски агрессивный пакет (санкций против России - ред.)", - сказал один из высокопоставленных чиновников.

Он предупредил Россию, что если Москва вторгнется в Украину, США и Европа вместе введут худшие экономические санкции, которые когда-либо применялись к стране, кроме Ирана и Северной Кореи.

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По информации собеседников телеканала, санкции могут затронуть окружение Путина, российские энергетические компании и банки, а также государственный долг России. Кроме того, ограничения предусматривают отключение РФ от международной платежной системы SWIFT.

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Они отметили, что отключение России от SWIFT рассматривается как "ядерный" вариант. Собеседники телеканала также напомнили, что весной 2021 года Европарламент принял необязательную резолюцию, призывающую к такому шагу, в случае вторжения России в Украину.

Переговоры Байдена и Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва настаивает на проведении встречи Владимира Путина с главой Белого дома Джо Байденом. Переговоры понадобились Кремлю из-за, дескать, ситуации у границ Украины и якобы угрозы НАТО российским кордонам.

В администрации США отрицали встречу Байдена с Путиным и возможность проведения телефонных переговоров. Спикер Белого дома Джен Псаки говорила, что в Вашингтоне ничего не знают о планах по диалогу лидеров США и России.

Впрочем, позже в Белом доме объявили о том, что переговоры Байдена и Путина состоятся 7 декабря. В ходе диалога президент США намерен заявить Путину о поддержке территориальной целостности Украины в ситуации с концентрацией войск у границ украинского государства.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что диалог Байдена и Путина рассматривается Америкой в контексте "возможности для дипломатии и лидерства". США готовы поддержать Украину в случае военного вторжения РФ и ищут возможность новых поставок Киеву летального оружия.

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